Hochzeit: Braut trennt sich kurz nach Trauung – obwohl sie ihrem Mann noch nie begegnet ist

Eine Hochzeit zwischen einer britischen Studentin und einem US-Amerikaner ist an Kuriositäten kaum zu überbieten. Es geht damit los, dass sich das Paar während der Corona-Pandemie kennenlernte und das mitten im Lockdown.

Der Amerikaner Darrin und die Britin Ayse lernten sich während des Lockdowns auf Facebook kennen und wie das währenddessen so war, fand alles per Video-Call statt. Genau so lernte sich das Paar dann auch kennen und lieben. Dass man in dieser Zeit einen derart innigen Draht zueinander findet und ohne sich auch nur ein einziges Mal in echt zu sehen, heiratet, war nur der Beginn einer schrägen Reise der beiden.

Hochzeit: Einwanderungsbehörde verhindert Kennenlernen

Denn laut der britischen Zeitung „the Sun“ lernte sich das Paar im November 2020 kennen und eigentlich wollte die Langzeitstudentin Ayse ihren Darrin auch in den USA besuchen, aber das wurde damals von der US-Einwanderungsbehörde abgewiesen. Der Grund für die Ablehnung war, dass die Briten nicht genug Geld auf ihrer Bank hatte, um sich während ihres Aufenthalts selbst zu versorgen.

+++ Hochzeit: Braut wird vor Altar sitzen gelassen – der Grund wird dir das Herz brechen +++

Das ganze Theater um die US-Einwanderungsbehörde hielt Darrin aber nicht davon ab, ihr im Mai 2021 über Facetime einen Heiratsantrag zu machen. Und dann ging es sehr schnell. Das frisch verliebte Internet-Paar heiratete im August 2021 in einer offiziellen Trauung während eines Zoom-Calls. Obwohl sich das Paar vor und auch nach seiner Hochzeit noch nicht begegnet ist, zerbrach die Ehe sehr schnell und so kam es im Dezember 2021 zur Annullierung der jungen Ehe.

Hochzeit: Beide waren untreu

Die Britin Ayse sagt, dass ihre Ehe in die Brüche gegangen sei, nachdem Darrin sie betrogen hat. Doch der behauptet, dass er nur fremd gegangen sei, weil Ayse ihn betrogen haben soll. Laut Ayse wirft Darrin ihr vor, dass sie ihn im Urlaub betrogen hätte. Doch Ayse erklärt: „Ich habe Darrin im Juli kennengelernt und bin im August in den Urlaub gefahren. Zu dem Zeitpunkt haben Darrin und ich noch nicht einmal darüber gesprochen, ob wir etwas werden würden.“

Darrin hingegen behauptet, dass Ayse ihn zuerst in einem Familienurlaub kurz vor ihrer Hochzeit betrogen hätte, was das Fundament der Beziehung instabil machte, sodass er sie „aus Bosheit“ betrogen habe.

Bis zum heutigen Tag können sich die beiden nicht einigen, wer Schuld hat an dem schnellen Ehe-Aus. Ayse behauptet ihr „Fremdgehen“ sei gewesen, bevor die beiden zusammen waren und Darrin gibt zu: „Ich bin definitiv fremd gegangen und habe keine Probleme es zuzugeben, aber sie ist zuerst fremd gegangen“.

Fakt ist jedenfalls, dass die kurze Ehe scheiterte, obwohl die beiden sich nie im echten Leben gesehen haben.