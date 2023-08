Hochzeit: Bräutigam im Kreuzfeuer der Kritik – was hat er sich bei diesem Outfit nur gedacht?

Die Hochzeit soll der schönste Tag des Lebens werden. Daher werfen Braut und Bräutigam sich an ihrem Ehrentag mächtig in Schale. Sollte man meinen.

In der Facebook-Gruppe „That’s It, I’m Wedding Shaming“ sammeln Hochzeits-Enthusiasten aus aller Welt besonders unrühmliche Hochzeits-Geschichten. Eine eben solche basierte zuletzt auf den Hochzeits-Fotos eines Paares mit extrem unterschiedlichen Outfits.

Hochzeit: Outfit wird heiß diskutiert

Die Braut trug ein opulentes Kleid, das nach Schätzungen eines Gruppen-Mitglieds extrem teuer gewesen sein soll. „Das ist ein Berta-Kleid“, schreibt sie: „Diese Kleider kosten um die 15.000 Euro.“

Und der Bräutigam? Der war offensichtlich in Casual-Friday-Stimmung. Er entschied sich für ein lässiges Hemd in Beige-Tönen. Ohne Krawatte. Zudem trug er blaue Shorts (!) und ebenso blaue Slippers (!!!).

Die Mitglieder in der Hochzeits-Gruppe gingen förmlich auf die Barrikaden, als Fotos des ungleich gekleideten Brautpaares veröffentlicht wurden. So schrieb eine Facebook-Nutzerin: „Ich wäre so dermaßen sauer, wenn ich als Braut so viel Geld und Aufwand investieren würde, um zur Hochzeit schön auszusehen – und dann investiert mein Mann nicht mal ein kleinstes Minimum.“

Hochzeits-Liebhaber können es nicht fassen

Und eine andere meinte: „Ich kann mir kein Szenario ausmalen, in dem eine Braut, die so viel Geld für ihr Kleid ausgibt, gleichzeitig völlig einverstanden damit ist, wenn ihr Mann sowas Lässiges trägt.“

Und die nächste Userin fand: „Zu meiner Hochzeit war Berta auch meine erste Wahl, ehe ich einsehen musste, dass ich nicht die Figur dafür habe. Das sind solch tolle Kleider. Der Bräutigam sollte sich schämen, dass er sich neben einem Berta-Kleid so schäbig kleidet.“

Ein anderer Nutzer scherzte: „War dem Bräutigam bewusst, dass er gerade auf dem Weg zu seiner Hochzeit ist? Oder dachte er, er sei einfach nur auf dem Weg zum Strand?“

Und wieder ein andere witzelte: „Vermutlich wurde das gesamte Budget der Hochzeit für das Kleid ausgegeben.“