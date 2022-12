Hochzeit: Brautpaar verabschiedet sich in die Flitterwochen – ein paar Stunden später sitzt es hinter Gittern

In einem Moment feierte ein Paar aus den USA noch ihre Hochzeit im Kreise der Liebsten, doch schon im nächsten Augenblick fanden sich die Eheleute hinter Gittern wieder.

So musste das frischgebackene Ehepaar auf die Hochzeitsnacht und die Flitterwochen verzichten. Stattdessen mussten sie es in einer Gefängniszelle aushalten.

Hochzeit nimmt eine unerwartete Wendung

Ein junges Paar aus den Vereinigten Staaten startete holprig in ihre Ehe. Mit einer ausgelassenen Feier würdigten sie den großen Tag. Laut dem amerikanischen Sender „News 4“ wartete danach allerdings statt einer aufregenden Hochzeitsnacht etwas ganz anderes auf die beiden.

Als frischgebackene Eheleute machten sich die beiden Amerikaner auf den Weg von der Party-Location in Alabama zu ihren Flitterwochen in Florida. Die Autofahrt fand jedoch nach einer Polizeikontrolle ihr jähes Ende. Polizisten hielten die beiden an, die viel zu schnell über die Straße gefahren sind.

Während der Kontrolle entdeckten die Beamten Drogen in dem Auto des Brautpaares. Neben Marihuana stellten die Einsatzkräfte auch Ecstasy sicher. Die Verkehrskontrolle hielt jedoch noch weitere Unannehmlichkeiten parat.

Hochzeit endet in der Zelle, statt im Urlaub

Der Bräutigam wurde nämlich im Bundesstaat Georgia gesucht, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Seine Frau muss sich in der Zwischenzeit wegen unerlaubten Waffenbesitzes behaupten. Außerdem soll sie die Polizei mit Falschinformationen an ihrer Arbeit gehindert haben.

„News 4“ zufolge verbrachte das junge Paar daraufhin die Nacht in einem Gefängnis in Alabama. Daran, dass der Tag für die beiden viel fröhlicher begonnen hat, erinnerten nur noch sein Smoking und ihr Brautschleier. Schließlich mussten die Eheleute in ihren Party-Outfits in der Zelle verharren. Von einer Hochzeitsnacht in Zweisamkeit konnten sie nur träumen.