Lotto: Paar räumt 52 Millionen Euro ab – Jahre später verliert es ALLES

Mehrere Millionen im Lotto gewinnen – das ist der Traum so vieler Menschen. Was könnte man sich davon alles kaufen? Eine Villa, eine Jacht, einen Luxusschlitten? Es gibt so viele Möglichkeiten. Doch dieses finanzielle Glück ist den wenigsten gegönnt.

Ganz anders sieht es da bei einem jungen Paar aus Louth in England aus. Sie haben stolze 45 Millionen Pfund (rund 52 Millionen Euro) abgeräumt. Doch Jahre später stehen sie plötzlich vor dem Nichts. Was ist nur passiert?

Lotto: Erst Geldsegen, dann Absturz

Matt Topham (34) und Cassey Carrington (34) waren Englands berühmtestes Lotto-Gewinner-Paar. Sie waren beide erst süße 22 Jahre jung, als sie im Jahr 2012 rund 52 Millionen Euro im Lotto gewannen, wie „Bild“ berichtet. Und so glücklich miteinander! Verliebt und reich – was will man mehr? Ihr Glück krönten sie mit der Hochzeit und drei gemeinsamen Kindern.

Passend zum Thema: ++ Lotto: 16-Jährige wird Millionärin – kurz darauf folgt eine bittere Erkenntnis ++

Doch Jahre später war alles aus und vorbei. Bereits im August 2023 ahnten aufmerksame Follower der beiden, dass da etwas im Busch ist. Denn Matt schrieb in einem Social-Media-Beitrag: „Manchmal ist man für manche Menschen einfach nicht gut genug, egal wie nett, freundlich, fürsorglich und liebevoll man ist.“ Und nun gab Cassey offiziell die Trennung bekannt. Doch warum?

Er hat eine Neue

Das Paar hatte anscheinend einige Tiefs zu überwinden. Zum Beispiel, als Matt eine 75-jährige Frau bei einem Autounfall getötet hatte und dafür 2021 eine 16-wöchige Bewährungsstrafe erhielt.

Inzwischen hat er eine neue Freundin und fährt mit ihr in seinem Maserati spazieren. Die beiden posten Fotos vor dem London Eye oder von einem Skiausflug bei Social Media. Cassey dagegen hat einen insolventen Zoo an der Backe. Den hatte das ehemalige Paar ihrer Mutter Jane einst zu Weihnachten geschenkt. Da sieht man mal wieder: Geld macht nicht glücklich!