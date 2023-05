Hochzeit: Braut will Feier mit Mutter planen – als sie DAS erfährt, bricht die Hölle los

Die Vorbereitungen für die Hochzeit waren im vollen Gange und alles war wunderbar harmonisch, bis die Brautmutter einen Stein ins Rollen brachte:

„Im Vorfeld der Hochzeit erzählte sie mir, dass sie ein Kleid […] kaufen wollte, und sie schickte mir ein Bild eines bodenlangen elfenbeinfarbenen Spitzenkleides, das sie für die Hochzeit kaufen wollte“, erklärte die Braut laut „Mirror“. Ein absolutes No-Go für die sie!

Hochzeit: Braut-Mutter klaut Tochter Show

Als Reaktion auf diesen Schock teilte sie der Mutter sofort mit, dass sie das Kleid auf keinen Fall tragen könne: „Ich sagte ihr, ja, die Mutter der Braut ist wichtig, aber sie kann nicht Weiß tragen. Ich erklärte ihr, was ich für eine wohlbekannte Regel hielt, die besagte, dass niemand außer der Braut (und den Blumenmädchen) bei einer Hochzeit Weiß tragen dürfe.“ Die Mutter zeigte kein Verständnis und fühlte sich sogar angegriffen.

Auf dem Online-Community Portal „Reddit“ kommentiert ein Unterstützer der Dresscode-Regel: „Sollte ich jemals auf See verloren gehen und so dehydriert und im Delirium sein, dass ich meinen eigenen Namen vergesse, wäre ich immer noch in der Lage, der Möwe, die mir ein Auge aushacken will, zu sagen, dass man zu einer Hochzeit kein Weiß trägt.“

Da die Braut sich ihre Hochzeit nicht durch so einen Zwischenfall zerstören lassen wollte, sah sie keinen anderen Weg, als den Vater einzuschalten. Dieser sowie eine weitere Freundin willigten ein, einen weiteren Shoppingtrip zu starten. Als die Mutter das Kleid vor den Augen der beiden nochmal anzog, waren sie sich einig: „Das kannst du nicht anziehen! Das ist im Grunde ein Hochzeitskleid!“

Hochzeit: Keine Einsicht vorhanden

Die Mutter stellte klar, dass sie noch nie von der Regel gehört habe. Ihr Ziel sei es, auf der Hochzeit auf jeden Fall herauszustechen. Letztendlich willigte sie ein, ein anderes Kleid zu kaufen, war mit der Wahl aber alles andere als glücklich.

Seit dieser Angelegenheit bezeichnete die Mutter die Tochter als „Bridezilla“, die nur „die ganze Aufmerksamkeit“ will. Ein sehr unschöner Streit bei einem eigentlich so schönen Anlass – da sollten die Erinnerungen schließlich andere sein.