Wenn die Braut nicht das bekommt, was sie will, dann ist der Ärger groß. Doch bei dieser Hochzeit machte zur Abwechslung mal die Brautjungfer Terz. Als sie kurz vor der Trauung in den Spiegel sah, brach sie plötzlich in Tränen aus.

Was war passiert? Die Brautjungfer wollte sich vor der Hochzeit professionell aufhübschen lassen. Diese Aktion war jedoch offenbar komplett nach hinten losgegangen.

Hochzeitsvorbereitung läuft schief

Auch an der Hochzeit bekommt nicht jeder, was er will. Egal, ob es die Eigene ist oder die einer guten Freundin. Das musste eine Brautjungfer auf bittere Weise am eigenen Leib erfahren. Sie dachte, sie sollte ein wenig Geld in die Hand nehmen und sich vor der Trauung professionell schminken lassen.

Es sollte ein frischer Look werden, mit funkelndem Augen-Make-Up und nudefarbenen Lippen – nichts zu Auffälliges. Was sie stattdessen bekam, entsprach überhaupt nicht ihren Vorstellungen von einem natürlichen Look mit dem gewissen Etwas.

Brautjungfer von Make-up-Artist verunstaltet

Auf TikTok teilte die Brautjungfer ein Video davon, was sie für die etwa 90 Euro bekommen hatte. „Das ist es, was ich wollte“, zeigte sie zunächst ein Beispielbild mit ihrem Wunsch-Look. „Und das ist, was ich bekam.“ Statt dem dezenten Make-up war es ein dunkler Lippenstift, harte dunkle Konturen, schwarzer Lidschatten und scharfe, beinahe schwarz nachgezogene Augenbrauen.

Und dafür hatte ihre beste Freundin und Braut extra bezahlt. „Ich fühl mich so schlecht, sie hat so viel dafür und ihre Hochzeit bezahlt und es kam direkt, nachdem der ‚Make-up-Artist‘ ging, wieder runter“, bedauerte die Brautjungfer die Situation. Im Video erzählt sie unter Tränen, wie enttäuscht sie davon war.

„Das ist wirklich hart“, bemitleideten sie auch andere TikTok-Nutzer. „Das tut mir so leid.“ So fleckig wie das Make-up aussah, konnten sie ihren „Schmerz“ gut nachvollziehen. Viele Make-up-Artist reagierten in den Kommentaren, dass das Make-up für das Geld wirklich sehr schlecht sei. Selbst als jemand, der das nicht professionell und für Geld macht, wäre das Ergebnis wahrscheinlich besser geworden, meldete sich eine Nutzerin.