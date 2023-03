Hamburg: Schüsse in Kirche! Mehrere Menschen tot ++ Polizei warnt Bevölkerung

Dramatische Szenen in Hamburg! Am Donnerstagabend (9. März) kam es im Stadtteil Alsterdorf zu Schüssen, die Polizei ist im Großeinsatz.

Sechs Menschen sollen getötet worden sein, einige Personen sind zudem verletzt. Die Polizei Hamburg bestätigt den Einsatz auf Twitter – und gibt eine Gefahrendurchsage an die Bevölkerung.

Hamburg: Schüsse bei Veranstaltung der Zeugen Jehovas

Die Gewalttat ereignete sich gegen 21 Uhr in einer Kirche im Hamburger Stadtteil Altsterdorf im Bezirk Groß Borstel – offenbar während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas mit mehreren Gästen. Sechs Menschen wurden durch Schüsse getötet, weitere sieben sollen verletzt sein.

„Die Toten haben alle Schussverletzungen“, so ein Polizeisprecher. Die Polizei ist mit einem Großangebot und Spezialkräften vor Ort – noch ist unklar, wer das Feuer in der Kirche eröffnete. Auch zwei Stunden nach dem Notruf trugen Einsatzkräfte noch Verletzte aus dem Gebäude. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt.

Hamburg: Polizei warnt Bevölkerung

In einer amtlichen Gefahrendurchsage wird die Bevölkerung gewarnt: „Am heutigen Tage gegen 21:00 Uhr schoss(en) ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einer Kirche. Schadensort: Betroffen sind folgende Bereiche im Stadtteil (Hamburg Groß Borstel) Deelböge und Umgebung. Nähere Informationen werden so schnell wie möglich nachgereicht. Maßnahmen der Behörden: Die Straßen am Schadensort sind umfangreich abgesperrt.“

Verkehrsteilnehmer sollen den abgesperrten Bereich umfahren, Personen im Gefahrenbereich sollen an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort bleiben und sich vorläufig nicht ins Freie begeben. Auch die Leitungen zur Polizei und zum Notruf sollen möglichst frei bleiben, generell sollen nur notwendige Telefongespräche geführt werden.

Hamburg: Täter befindet sich „eventuell unter den Toten“

Laut Polizei Hamburg gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter. Stattdessen gebe es Hinweise darauf, „dass ein Täter eventuell im Objekt ist, sich eventuell sogar unter den Toten befindet“. Ein im oberen Teil des Gebäudes aufgefundener Mensch sei „möglicherweise“ der Täter oder einer der Täter.

Der Notruf bei der Polizei Hamburg ging gegen 21.15 Uhr ein – eine besondere Einheit der Bereitschaftspolizei, die gerade in der Nähe war, sei in das Objekt reingegangen und habe sogar auch noch einen Schuss gehört. Dabei sei auch eine Person aufgefunden worden. „Ob es sich dabei um den Täter handelt, ist noch unklar.“

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar: „Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor. Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen“, heißt es auf Twitter von der Polizei Hamburg.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher meldete sich am späten Donnerstagabend zu Wort, schrieb ebenfalls auf Twitter: „Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe.“

Wir berichten weiter.