Flughafen Weeze: Mitarbeiter angefahren und verletzt – der Grund ist irre

Eskalation am Flughafen Weeze! Am Sonntagmorgen (13. April) kam es auf dem Parkplatz am Airport zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrer und einem Parkplatzanweiser. Was als verbaler Streit begann, wurde schnell körperlich.

Schlussendlich fuhr der Besucher den Mitarbeiter an und machte sich dann aus dem Staub. Nun sucht die Polizei nach dem Flüchtigen.

Flughafen Weeze: Platzanweiser angefahren und verletzt

Was für eine Aktion! Am Sonntag gegen 9.30 Uhr gerieten der Parkplatzanweiser und der Fahrer eines Kleinkraftfahrzeuges aneinander. Nachdem der Anweiser dem Fahrer eine Parkbucht zugewiesen hatte, weigerte der sich jedoch, dort zu parken und forderte eine andere Parkmöglichkeit an. Der Grund dafür ist bisher noch unklar.

Doch auch der Parkplatzanweiser weigerte sich, dem Mann einen anderen Parkplatz zu geben. Der Fahrer stieg aus, es kam zum Streit. Dann stieg er wieder in sein Fahrzeug, fuhr auf den Einweiser zu, verletzte ihn am Knie. Dann machte er sich in seinem Wagen davon.

Flughafen Weeze: Hast du diesen Mann gesehen?

Das Verkehrskommissariat der Polizei Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen Fahrer. Er wird als Mann im Alter zwischen 55 und 65 Jahren beschreiben, soll etwa zwischen 1,65 und 1,75 Metern groß sein und einen grauen Vollbart tragen. Der Mann fuhr ein graues, vierrädriges Kleinkraftfahrzeug mit einer Zulassungsgeschwindigkeit bis 25 Kilometern pro Stunde mit einem Versicherungskennzeichen.

Er soll öfters in der Gegend und auch auf dem Gelände des Flughafens unterwegs sein. Die Polizei erhofft sich Hinweise durch Zeugen oder Besucher, die den Mann in naher Zukunft dort antreffen könnten. Solltest du den Mann oder sein Fahrzeug gesehen haben, melde dich unter der Rufnummer 02831 1250.