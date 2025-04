Kanada: Auto rast in Festivalmenge – mehrere Tote in Vancouver

Schrecklich! In Kanada ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast und hat dabei mehrere Menschen getötet und weitere verletzt. Der tragische Vorfall ereignete sich in Vancouver, einer der größten Städte des Landes mit florierender Kunst- und Kulturszene.

Der Fahrer soll mit einem Geländewagen auf die Menschen zugerast sein und nach der Tat versucht haben, zu Fuß zu fliehen. Mehrere Personen konnten ihn aber festhalten, wie ein Radiosender berichtete. Später griff ihn die Polizei auf, wie die Polizei von Vancouver auf der Plattform X meldet.

Kanada: Auto fährt in Menschenmenge – unbekannte Opferzahl

In Vancouver waren bei einem Straßenfest am Samstagabend gegen 20 Uhr Ortszeit viele Menschen auf der Straße E. 41st Avenue and Fraser versammelt – laut Medienberichten soll es sich um das ortsbekannte jährlich stattfindende philippinische Lapu Lapu-Fest gehandelt haben. Doch plötzlich durchrissen laut Augenzeugen Schreie das freudige Treiben.

Ein Geländewagen sei in die Menschenmenge gerast sein und dabei Dutzende Personen angefahren haben. Es soll mehrere Tote geben, genaue Zahlen zu Opfern oder Verletzten sind aber noch nicht bekannt. Der Fahrer habe dann versucht, zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch von mehreren Personen noch am Tatort festgehalten, bis die Polizei kam. Sie nahm den Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Kanada: Auto hinterlässt Schneise der Verwüstung – „Kriegsgebiet“

Auf „X“ kursieren derweil Videos vom Tatort. Überall liegen Menschen auf der Straße, andere laufen schreiend herum oder starren bewegungslos ins Leere. „Es sieht aus wie ein Kriegsgebiet“, kommentiert etwa ein Nutzer ein solches Video. In einem anderen ist viel Blaulicht zu sehen, im nächsten das mutmaßliche Fahrzeug, die Motorhaube hochgedrückt, die Front komplett zerstört und die Fahrertür steht sperrangelweit offen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Augenzeugin berichtet gegenüber „CityNews“, wie dramatisch schnell alles ging. „Es ist so beängstigend. Wir stehen immer noch unter Schock nach dem, was passiert ist. … Krankenwagen und Tragen wurden herausgezogen. Ich sah auch, dass ein kleines Kind auf der Trage lag. Es war wirklich traurig.“

Vancouvers Bürgermeister: „Unglaublich schwierige Zeit“

Der Bürgermeister von Vancouver, Ken Sim, war nach Medienberichten bestürzt: „Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und bei der philippinischen Gemeinschaft in Vancouver in dieser unglaublich schwierigen Zeit“.

Mehr aktuelle News aus der Welt:

Weitere Informationen zu dem Vorfall oder zu den Hintergründen gibt es zurzeit nicht. Die Deutsche Presseagentur gibt jedoch zu bedenken, dass am Montag die Parlamentswahlen in Kanada stattfinden. Ob eine Verbindung zur Tat besteht, ist allerdings vollkommen unklar. Doch es verdichten sich die Anzeichen, dass die Tat absichtlich begangen worden sein könnte.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.