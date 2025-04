Hessen: Zwei Tote nach Schüssen! Täter flüchtig – Polizei mit Großaufgebot in Bad Nauheim

Schrecklicher Vorfall in Hessen! Zwei Menschen sind in Bad Nauheim niedergeschossen worden. Das hat die Polizei bestätigt. Erste Notrufe sind demnach gegen 17.40 Uhr eingegangen.

Die Polizei habe bei ihrem Eintreffen in der Straße „Am Deutergraben“ zwei leblose Personen gefunden. Nähere Angaben zu Geschlecht oder Alter hat die Polizei noch nicht gemacht. Der Bereich um den Tatort wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt.

Hessen: Zwei Tote nach Schüssen!

Ein Hubschrauber fliegt über der 33.000-Einwohner-Stadt in Hessen. Betroffen ist insbesondere der Bereich vor einem dreistöckigen Haus in einer Siedlung mit mehreren Mehrfamilienhäusern in Bad Nauheim.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Bad Nauheim (Hessen) im Einsatz. Foto: Mona Wenisch/dpa

Die Polizei gehe von einem Täter aus, der noch auf der Flucht sei. Gefahr für die Anwohner bestehe nicht mehr – dennoch wird davor gewarnt, Anhalter mitzunehmen.

Mehr News:

Schwerbewaffnete Beamte sichern die Gegend nahe des Usa-Wellenbads in der Straße „Am Deutergraben“. Auch Kräfte des Spezialkommandos (SEK) unterstützten die Fahndungsmaßnahmen.