Katze erst in Plastiktüte entsorgt, nun ist sie tot – Tierheim Duisburg verkündet die traurige Nachricht

Gerade erst feierte das Tierheim Duisburg sein großes Sommerfest „Sommerschnauze“. Am 6. und 7. Juli kamen mit dem Comedian Markus Krebs und Reality-TV-Star Detlev Steves („Ab ins Beet!“) zwei Prominente. Der Eintritt war für die Besucher kostenlos.

Hunde aus dem Tierheim Duisburg wurden auf einer Bühne vorgestellt, auch wenn an diesen Tagen keine Vermittlung stattfand. Und es gab eine Adoptions-Lounge, in der sich die Besucher über die anderen Tiere mit Steckbriefen informieren konnten – darunter war auch die Katze Pippin, die eine tragische Geschichte hinter sich hatte. Detlev Steves verliebte sich bei einem persönlichen Kennenlernen sofort, doch nun ist die Samtpfote verstorben.

Katze Pippin in Tierheim Duisburg verstorben

So wie alle Tiere hoffte Katze Pippin endlich aus dem Tierheim Duisburg rauszukommen und in ein neues Zuhause zu ziehen. Und die Hoffnungen und Chancen stiegen – auch dank Detlef Steves, der für die Perserkatze einen Aufruf startete. Dabei war an eine Vermittlung vor einigen Monaten noch gar nicht zu denken. Denn als Pippin im Tierheim Duisburg ankam, hätten viele die Katze wohl schon aufgegeben – aber nicht die Pfleger.

+++ Neues EU-Gesetz betrifft Hund und Katze – Haustier-Besitzer müssen handeln +++

In einem Facebook-Beitrag erzählen sie die tragische Geschichte der Katze nochmal: „Man hat mich einfach entsorgt – in einer Transportbox, eingewickelt in eine Plastiktüte. Und dann hat man mich wie Müll abgestellt. Allein. Verloren. Weggeworfen. Es war furchtbar.“ Dementsprechend kam die Katze in einem erbärmlichen Zustand in dem städtischen Tierheim an. „Mein Fell war ein einziger, verfilzter Klumpen. Meine Zähne – entzündet, voller Schmerz und Eiter. Meine Ohrchen genauso“, heißt es weiter.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch mehr Meldungen:

Mit viel Liebe und dank der medizinischen Versorgung päppelten die Tierpfleger die arme Seele wieder auf. Die kleine Katze sollte eine zweite Chance im Leben bekommen, doch am Dienstag (8. Juli) machte der Körper doch noch schlapp und sie musste laut den Mitarbeitern erlöst werden. „Ein Tumor an der Niere, eine stark veränderte Leber“, seien der Grund für den Tod von Pippin.