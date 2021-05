Flugzeug: Stewardess verrät – diesen Platz solltest du am besten buchen

Auch wenn das Fliegen nicht gerade umweltfreundlich ist, so ist das Flugzeug als Transportmittel nicht wegzudenken. Oftmals wird sogar um die besten Sitze im Flugzeug gestritten.

Doch, welche Sitze sind die Besten im Flugzeug? Dieser Frage ist eine ehemalige Flugbegleiterin der Emirates auf den Grund gegangen.

Flugzeug: Welches ist der beste Sitzplatz?

Sitzplatz im Gang oder mit Fenster? Als Frühbucher hat man oftmals die Qual der Wahl. Lieber im Gang zum Aufspringen bereit sein? Oder doch lieber einen engen Fensterplatz mit Aussicht über den Wolken? Und gibt es überhaupt einen geheimen Sitz mit dem meisten Platz in der Economy Class?

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Sandra Jeenie Kwon geht diesen Fragen auf ihrem Tiktok-Account nach, wie „The Sun UK“ berichtet.

Flugzeug: Diese Sitze fallen sofort weg

Mit ihrem Insider-Video auf Tiktok hat die ehemalige Flugbegleiterin Sandra Jeenie Kwon mittlerweile etwa fünf Millionen Follower gewonnen. Dabei diskutierte Kwon in einem knapp einminütigen Video, welche Sitzplätze für sie als Passagier wegfallen würden.

Welche Sitze im Flugzeug sind die besten? Dieser Frage ist eine ehemalige Flugbegleiterin der Emirates auf den Grund gegangen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Imaginechina-Tuchong

Die mittleren Sitzplätze fallen bei ihr als erstes aus der Liste, gefolgt von den letzten Sitzen einer Reihe, da es ihr keine Möglichkeiten zum Anlehnen gibt. Auch die Sitze an einer Wand würden bei ihr aufgrund fehlendem Stauraums sofort entfallen.

Wegen der Gewichtsverteilung würden die ersten Sitzreihen eines Flugzeuges als Erstes besetzt, weswegen es laut Kwon eine höhere Chance gibt, im hinteren Bereich eine „freie Reihe“ abzubekommen.

Flugzeug: Fenster oder Gang?

Auch von den Toiletten sollte man aufgrund des Geruchs lieber fünf Reihen Abstand halten.

Nun kommt Kwon zur wichtigen Frage: Fenster- oder Gangplatz?

Kwon selbst bevorzuge eher Sitze im Gang, da sie es nicht leiden könne, Menschen zum Aufstehen zu bitten, so „The Sun UK“. Somit bleiben, nach Kwon, nur vier Sitze für einen angenehmen Flug übrig: Reihe 49, Plätze C, D, F und G.

Na dann, Frau Kwon: Einen guten Flug! (ali)