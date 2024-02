Flucht aus der Ukraine: 16-Jährige verlässt Heimat – was sie in ihrer Tasche hat, rührt zu Tränen

Am 24. Februar jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum zweiten Mal. Zahlreiche Menschen sind seitdem geflüchtet – unter anderem nach Deutschland. Wir haben mit Geflüchteten gesprochen und wollen ihre Geschichten anlässlich des traurigen Jahrestages in einer Artikel-Serie erneut erzählen.

Wenn der Krieg ausbricht, dann verändert sich alles. Anastasia (damals 33), Mychajlo (damals 39), Tochter Anna (damals 16) und die zwei kleinen Söhne mussten die Flucht aus der Ukraine antreten, ihre geliebte Heimat aufgeben. Die Familie wohnte in einem Dorf in der Nähe von Charkiw. In Teil 1 der Reportage schilderten wir bereits, dass Annas Schule vor dem Kriegsausbruch schon eine Vorahnung hatte (den Artikel findest du hier). In Teil 2 berichtete die Familie, wie die Russen in ihrem Dorf einmarschierten (hier geht es zum Artikel). Wie die Familie eine drastische Entscheidung traf und somit ihr Leben rettete, kannst du in Teil 3 nachlesen (den Artikel findest du hier).

Gott habe sie beschützt. Da ist sich die Familie ganz sicher. Nur kurze Zeit, nachdem Anastasia, Mychajlo und ihre Kinder ihren eigenen Keller verließen und in eine unterirdische Kammer zum Nachbarn zogen, fiel eine Bombe auf ihr Haus. Auf neun Quadratmetern lebte die fünfköpfige Familie jetzt mit zehn weiteren Personen in dem kleinen engen Raum unterhalb der Erde. Strom gab es nur temporär, denn mit diesem musste sparsam umgegangen werden. „Wir wussten manchmal nicht mehr, ob wir Tag oder Abend haben“, schildert die Familie. Meist war es im Bunker stockfinster.

„Wir hatten Angst zu sterben“

Wie lange sie so noch ausharren müssen, wusste die Familie zu dem Zeitpunkt nicht. Eines Nachts rissen sie dann heftige Schussgeräusche aus dem Schlaf. „Es hat ganz laut ‚Boom‘ gemacht. Jemand hat die Taschenlampe am Handy angemacht, um zu gucken, ob es allen gut geht. Die Wände haben sich bewegt. Die Angst, dass unser Bunker zu einem Massengrab wird, war unwahrscheinlich groß. Wir hatten Angst zu sterben.“

Immer wieder sprachen die Dorfbewohner über eine mögliche Flucht aus der Ukraine. Doch der Bunker, in dem die Familie lebte, lag genau in der Schusslinie. Es hieße, die Russen würden einfach auf umherfahrende Autos schießen. „Es war klar, dass eine Flucht keine sichere Sache war. Es war lebensgefährlich“, betonte Mychajlo. Doch die Familie wollte nicht mehr länger warten, konnte nicht mehr länger warten. Sie fasste den Entschluss zu fliehen. Ein enger Bekannter evakuierte alle fünf mit dem Auto. „Wir hatten Panik. Die Autos wurden hier zerschossen“, sagt die Familie.

Flucht aus der Ukraine: Anna packt ihren Herzens-Gegenstand ein

Doch es blieb keine andere Wahl. Sie mussten weg. Anastasia, Mychajlo und Anna packten alle wichtigen Dokumente und einige Klamotten zusammen. Den Rest mussten sie zurücklassen. Für mehr war weder Platz noch Zeit. Doch eine Sache war Anna wichtig. Sie packte ihre Lieblingstasse ein. „Du verstehst in solch einer Situation nicht, was du machst. Du machst einfach irgendetwas. Ich habe aus dieser Tasse zwei Jahre in der Schule getrunken. Sie hat eine große Bedeutung für mich“, erklärt Anna. Jetzt konnte es losgehen.

Anastasia (damals 33), Mychajlo (damals 39), Anna (damals 16) sowie die beiden Söhne. Die Familie musste aus der Ukraine flüchten. Foto: privat

„Das Fahren hat uns allen Angst gemacht. Wir konnten nicht mehr klar denken. Bei uns war alles zerbombt. Aber unser Auto ist glücklicherweise heile geblieben“, erzählt Mychajlo. Zwei, drei Kilometer des Fluchtwegs gingen bergauf. Der Gedanke, dass auf dieser Fluchtroute immer wieder willkürlich auf Autos geschossen wurde, war in den Köpfen. „Dieser Weg war berüchtigt und so gefährlich. Wir haben vorher den Tipp bekommen, egal was passiert, wir dürfen auf keinen Fall stehen bleiben. Wenn unser Reifen zerplatzt, geben wir weiter Gas. Wenn ein anderes Auto von einer Bombe getroffen wird, fahren wir am Auto vorbei.“

Flucht zur Tante nach Charkiw

Während der Fahrt sah die Familie immer wieder Bomben vorbeifliegen. Auf sie geschossen wurde nicht. Sie fuhren an einem sogenannten Blockposten, einem Kontrollpunkt vorbei. Ein Stück weiter hatten sie das erste Mal Internet. Sie landeten in Charkiw. Dort ertönte dann plötzlich eine Luftsirene, welche vor Gefahren warnt. Auf dem Dorf gab es so etwas nicht. „Die Kinder sind in Panik ausgebrochen. Es war schrecklich für sie.“

Am 3. Mai 2022 kamen sie schließlich bei einer Tante in Charkiw an. Mychajlo suchte sich einen Job. Eigentlich wollte die Familie langfristig in Charkiw bleiben. Zu der Zeit stand der Ort, in dem sie lebten, noch nicht so sehr unter Beschuss. Sie fühlten sich halbwegs sicher. Das Leben ging dort weiter. Irgendwie. „Wir wurden auch dort immer wieder beschossen, aber nicht so massiv wie bei uns auf dem Dorf. Das war die Hölle.“

Flucht aus der Ukraine – von Lwiw nach Dortmund

Einen Monat lang lebten sie bei der Tante – dann geschah es: 200 bis 300 Meter von ihnen entfernt fiel eine Bombe auf ein Haus. Die Familie fasste den endgültigen Entschluss: Wir verlassen die Ukraine komplett! Sie konnten in diesem Land nicht mehr bleiben. Die Entscheidung brach ihnen das Herz. „Die Angst vor der Ungewissheit war da. Die Angst, das eigene Leben oder die Kinder zu verlieren, war aber noch viel größer“, erklärt Anastasia.

Zunächst führte ihre Route von Charkiw nach Czernowitz in die Westukraine. Dort waren Flüchtlingsheime eingerichtet. Doch auf Dauer konnten sie auch hier nicht bleiben. Schließlich ging es von der Flüchtlingsunterkunft aus mit dem Auto nach Lwiw an die polnisch-ukrainische Grenze und von dort aus weiter mit dem Bus in Richtung Deutschland. Alles war organisiert. Ihre Flucht-Route führte sie nach Dortmund (NRW).

„Das ist ein Trauma“

Dort am Bahnhof nahmen sie dann Olivia B. und ihr Mann in Empfang. Das Paar setzt sich stark für ukrainischen Flüchtlinge ein. Zur Erstaufnahme ging es nach Bochum (NRW). Schließlich bezog die Familie eine Wohnung in Ascheberg bei Münster. „Wir sind so dankbar. Richtig sicher fühlt man sich aber trotzdem nicht mehr. Das ist ein Trauma.“