Tierheim Bochum erhält Post – der Inhalt rührt zu Tränen

Ausgesetzt, verletzt aufgefunden oder persönlich abgegeben – die Mitarbeiter im Tierheim Bochum haben schon das ein oder andere herzzerreißende Tierschicksal miterlebt und geben alles, um ihre Schützlinge schnellstmöglich zu vermitteln. Doch auch für Tiere, die bereits in ihr neues Für-immer-Zuhause eingezogen sind, besteht keine Garantie, dass sich ihre neue Familie noch ein Mal umentscheidet.

Immer wieder werden bereits vermittelte Tiere zurück zu den Tierrettern gebracht. Die Gründe? Vielfältig. Die Tierheim-Mitarbeiter fiebern also auch bei vermittelten Tieren mit, ob es nun wirklich klappt.

Damit, dass sie von der Familie ihres ehemaligen Schützlings plötzlich DIESE Nachricht erhalten, hätten sie allerdings nicht gerechnet.

Tierheim Bochum: Hund ergreift zweite Chance

Für den neun Jahre alten Rüden Ricki ging es vor knapp drei Wochen in sein neues Zuhause. Zwar wird vor einer Vermittlung genau geprüft, ob sich die neuen Halter für das Tier eignen, doch manchmal stellt sich nach einigen Wochen nun mal heraus, dass es doch nicht passt. Die Resonanz der Familie nach nur wenigen gemeinsam Tagen mit Ricki rührt nun auch die erfahrenen Tierheim-Mitarbeitenden zu Tränen.

„Liebes Tierheim-Team, seit fast drei Wochen haben wir nun den ca. neunjährigen Ricki (…) und sind sehr glücklich miteinander“, heißt es in dem Brief, adressiert an das Tierheim Bochum. Während das Alleinbleiben noch fleißig geübt wird, scheint der Hund sich inzwischen gut eingelebt zu haben. Mit Familienanschluss und ausgiebigen Spaziergängen im Wald hätten sich die Mitarbeiter wohl kein schöneres zu Hause für den ehemaligen Tierheim-Bewohner vorstellen können. „Vielen Dank für die tolle Vermittlung, frei nach dem Motto – Liebe kann man nicht kaufen, aber adoptieren“, schreiben die neuen Besitzer weiter.

Die Mitarbeiter aus dem Tierheim Bochum waren von dem Hunde-Schicksal so gerührt, dass sie den Brief der Familie prompt im Netz teilten und damit auch die Herzen anderer Tierfreunde berührten. „Schön, dass er so ein tolles zu Hause gefunden hat“, heißt es in der Kommentarspalte. „Was für liebevolle Zeilen“, stimmt eine andere Nutzerin mit ein. Solch ein Happy Ende wünscht sich wohl jedes Tierheim-Tier.