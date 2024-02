Carmen Geiss: Hat sie es zu weit getrieben? – „Jünger als ihre Töchter“

Sie ist das Oberhaupt einer der bekanntesten Fernsehfamilien des Landes und für ihre unterhaltsame Art bekannt. Carmen Geiss liebt das Leben im Luxus.

Mit der RTL2-Dokuserie „Die Geissens – Eine schreckliche glamouröse Familie“ begeistern Carmen Geiss und ihre Familie Fernsehzuschauer bereits seit dem Jahr 2011. Der Unternehmerin ist ihr Aussehen unheimlich wichtig, auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die 58-Jährigen ausschließlich top-gestylt. Mit ihrem neusten Foto scheint es der Fernsehstar nun jedoch zu weit getrieben zu haben.

Carmen Geiss zeigt sich glattgebügelt

967.000 Menschen folgen dem Instagram-Kanal von Carmen Geiss. Auf ihrem Profil teilt die 58-Jährige Einblicke in ihren luxuriösen Alltag und Schnappschüsse aus dem Familienleben. Zuletzt postete die Unternehmerin Fotos von einer Mottoparty, die sie gemeinsam mit Ehemann Robert und einigen Freunden des Paare veranstaltete. Entsprechend dem Motto „Great Gatsby“ tragen die Gäste der Sause glamouröse Outfits. Geiss selbst führt ein gold-schwarzes Glitzerkleid aus, das einen tiefen Ausschnitt und einen bis zum Bauchnabel reichenden Schlitz am Bein aufweist.

Die Haare von Carmen Geiss sind perfekt gestylt und das Make-Up sitzt. Freudig posiert der RTL2-Star gemeinsam mit ihrem Liebsten für die Kamera und scheint den Abend in vollen Zügen zu genießen. Die Unternehmerin kommentiert die Fotos mit den Worten: „Was für eine tolle Gatsby Party!“ Doch ein Detail der Momentaufnahmen versetzt die Fans der Unternehmerin in Aufruhr. Auffällig ist die Bearbeitung, die Geiss für die Partyfotos gewählt hat. Auf den Bildern scheint eine Art Weichzeichner zu liegen, der den Fans der Influencerin so gar nicht gefällt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans können es kaum fassen

Die Fans von Carmen Geiss verfolgen das luxuriöse Leben des RTL2-Stars mit großem Interesse. Doch die Partyschnappschüsse, die Geiss nun teilte, lösten eine Welle der Kritik aus. Die Art und Weise, wie die Unternehmerin ihr Gesicht auf den Fotos bearbeitete, empfinden einige Follower des Fernsehstars als übertrieben. Einige der kritischen Kommentare lauten:

„Ich finde diese unechten Fotos einfach Schwachsinn. Du hast für mich kein Selbstbewusstsein. Jeder wird alt und wir sollten uns freuen alt werden zu dürfen.“

„Filter und Photoshop Alarm. Carmen wir sehen dich alle gerne im TV und wissen wie du aussieht. Das hier auf den Fotos ist alles mehr als zu viel bearbeitet.“

„Und wieder mit Filter? Warum kann man nicht so zu seinem Alter stehen, wie es andere auch tun.“

„Carmen, Sie sehen ja jünger aus als Ihre Töchter. Viel zu viel Photoshop für eine 60-Jährige.“

Mit dem Teilen dieser Fotos scheint sich Carmen Geiss keinen Gefallen getan zu haben.

Ob sich Carmen Geiss die kritischen Worte ihrer Fans zu Herzen nehmen und ihre Fotos in Zukunft weniger bearbeiten wird, bleibt fraglich. Einen schönen Abend mit Freunden scheint der Fernsehstar jedoch auf jeden Fall gehabt zu haben.