Joey Kellys jüngste Tochter Lisann hat Angst: „Das will ich nicht sehen“

Survival-Experte Joey Kelly steht für aufregende Reisen und noch größere Abenteuer. Der Sänger hat sich als Extremsportler und Überlebenskünstler einen Namen gemacht.

Die Challenge „Joey Kelly und Familie – Roadtrip Panamericana“ geht für den Musiker am Mittwoch (28. Februar) in die finale Phase: Ganz ohne Geld reist der 51-Jährige mit seiner Familie im Wohnmobil von Nord- nach Südamerika.

Joey Kelly in Chile – dramatische Geschichten aus deutscher Siedlung

Nach 23.000 km erreichen die Kellys die „Villa Baviera“ südlich der chilenischen Hauptstadt Santiago. Alles an dieser hübschen Kolonie erinnert an ein Dorf in Bayern, sogar Apfelstrudel gibt es hier. Der schöne Ort, der schon lange von Auslands-Deutschen bewohnt wird, hat leider eine dramatische Geschichte. Bekannt wurde die Siedlung unter dem Namen „Colonia Dignidad“.

Sie geriet in die Schlagzeilen, weil der deutsche Sektengründer Paul Schäfer seit 1961 bis in die 90er-Jahre dort systematisch Minderjährige gefangen hielt und missbrauchte. Die Familie Kelly spricht mit den Zeitzeugen Renate und Patricio. Noch immer werden Opfer aus dieser Zeit psychologisch betreut. Die Kellys bekommen einen Einblick in das Leben dieser schwierigen Zeit. Die Familie hat ein beklemmendes Gefühl. „Unvorstellbar, was hier passiert ist.“ Besonders wundert es Joey, dass viele Opfer bis heute noch hier leben. Weiter geht es Richtung Süden.

Töchter Lisann und Lillian – Schockierende Szenen beim Rodeo

Am Straßenrand machen die Kellys spontan halt bei einer Pferde-Arena, denn sie lieben Tiere. Doch das chilenische Rodeo versetzt die gesamte Familie in Aufruhr. Zwei Cowboys auf Pferden treiben eine Kuh in die Enge. Joeys jüngstes Kind Lisann ist den Tränen nahe. „Ich krieg hier ein bisschen Angst. Die arme Kuh. Das will ich nicht sehen.“ Auch ihre drei Geschwister sind von der 400 Jahre alten Tradition nicht angetan. Dieser Nationalsport in Chile wäre in Deutschland undenkbar. Auch die große Schwester Lillian muss weinen.

Zum Glück sorgt die Schönheit Patagoniens für positive Vibes, besonders der Besuch einer riesigen Pinguin-Kolonie bleibt allen im Gedächtnis. Nach rund 30.000 Kilomtern erreichen die Kellys tatsächlich ihr Ziel Ushuaia im Süden Argentiniens. „Diese Reise würden wir immer wieder machen“, sagt die Familie einstimmig.