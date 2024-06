Gabriel Kelly erhält besondere Überraschung: „Ich bin sprachlos“

Er tauschte seine Gitarre gegen Tanzschuhe ein: Die Rede ist von Gabriel Kelly!

Ganze zwölf Wochen lang opferte der Musiker Gabriel Kelly Schweiß, Blut und Tränen für Deutschlands begehrteste Tanzshow „Let’s Dance“ – und das mit vollem Erfolg. Woche für Woche beeindruckte er nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer, die ihn am Ende zu ihrem Favoriten kürten. Das Ergebnis? Gabriel Kelly ist „Dancing Star 2024“. Doch kaum hatte er diesen überraschenden Sieg verdaut, wartete schon die nächste Überraschung auf ihn.

Gabriel Kelly von Überraschung gerührt

Erfolg und Ehrgeiz liegen bei den Kellys in den Genen. Bei „stern TV am Sonntag“ wurde Gabriel Kelly mit Lob überschüttet – und das zu Recht, denn der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Sein berühmter Onkel Joey Kelly hat selbst zahlreiche Erfolge vorzuweisen. Kein Wunder also, dass Joey im Studio zum Thema wurde. Doch dann passiert das Unerwartete: Joey betritt überraschend das Studio und sorgt für einen emotionalen Höhepunkt.

Ein breites Lächeln, eine herzliche Begrüßung und eine innige Umarmung – ein wahrhaft magischer Moment. Trotz einer 48-stündigen Reise vom anderen Ende der Welt ließ es sich Joey Kelly nicht nehmen, seinem Neffen persönlich zu gratulieren. „Ich liebe Joey, das ist mein Lieblingsonkel,“ schwärmt Gabriel bei „stern TV“. Kurz darauf liegt er Joey bereits in den Armen, überwältigt von der unerwarteten Überraschung. Doch Joey hat nicht nur seine Anwesenheit mitgebracht, sondern auch bewegende Worte.

„Der hat etwas geschafft, was die ganze Familie hochbringt. Meine Mutter, deine Großmutter, Barbara Ann Kelly, war Profitänzerin und er zeigt, dass die Gene da sind.“ Dann richtet er sich direkt an Gabriel: „Du bist richtig gut und die ganze Familie ist stolz auf dich!“ Gabriels Gesicht strahlt vor Freude, und er kann seine Emotionen kaum zurückhalten. „Ich bin sprachlos. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, dass du gerade hier bist“, sagt er tief gerührt.