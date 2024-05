„Let’s Dance“: Jury flippt aus – Gabriel Kelly spielt Konkurrenz an die Wand

Ein letztes Mal heißt es in diesem Jahr „Let’s Dance“ – denn das große Finale steht bevor!

Nach zwölf Wochen intensivem Training, schmerzhaften Verletzungen, Tränen und grenzenloser Freude, treten die Finalisten Detlef Soost, Gabriel Kelly und Jana Wosnitza an, um den Tanzpokal 2024 zu gewinnen. Doch wer wird am Freitagabend (24. Mai) den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen?

„Let’s Dance“: Gabriel Kelly ist Favorit

Seit Beginn der 17. Staffel galt Gabriel Kelly als absoluter Favorit. Mit seinen geschmeidigen Hüftbewegungen und seinem ausgezeichnetem Rhythmusgefühl erntete er des Öfteren die Höchstwertung von 30 Punkten. Auch bei seinem ersten Tanz am Finaltag brachte der Musiker die Jury zum Ausflippen – natürlich im positiven Sinne. Er und Tanzpartnerin Malika Dzumaev legten eine atemberaubende Samba aufs Parkett.

Zuvor erhielt der Sprössling von Angelo Kelly wertvolle Tipps und motivierende Worte von Tanzprofi Motsi Mabuse. Und das mit Erfolg! Der junge Musiker zeigte eine Performance, die das Publikum und die Jury gleichermaßen in Ekstase versetzte. Selbst sein berühmter Vater zeigte sich verblüfft über die beeindruckende Leistung seines Sohnes. Auch Motsi Mabuse konnte ihre Euphorie kaum zügeln! „Jeder weiß wie schwierig es ist eine Samba zu tanzen und auch noch eine langsame.“

Sie fügte überzeugt hinzu: „Das war die beste Samba aller Zeiten!“ Doch was sagt das knallharte „Let’s Dance“-Oberhaupt Joachim Llambi? „Das war die beste Samba in 17 Jahren ‚Let’s Dance’“, lautete sein Urteil und das Publikum tobte! Am Ende regnete es für Kelly natürlich 10er-Kellen.

Die Spannung steigt ins Unermessliche: Wer wird am Ende den Pokal in die Höhe stemmen?