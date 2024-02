„Kelly Family“-Mitglied zieht die Reißleine – mit bitteren Konsequenzen für die Fans

„Kelly Family“-Fans müssen jetzt ganz stark sein – insbesondere die Anhänger von Patricia Kelly! Die Musikerin hat eine bittere Nachricht verkünden müssen.

Sein Musik-Idol live auf der Bühne performen sehen, die Lieder mitträllern und dazu die wochenlange Vorfreude – für Fans gibt es nichts größeres als einen Konzertbesuch. Doch Anhänger von „Kelly Family“-Mitglied Patrica Kelly schauen jetzt in die Röhre, denn: Die 54-Jährige muss ihre Tournee absagen!

„Kelly Family“-Fans müssen bittere Pille schlucken

Das verkündete Patricia auf ihrem Instagram-Kanal (rund 146.000 Follower). Grund der Absage? Ihre Krankheit! „In den letzten Wochen musste ich leider zur Erkenntnis kommen, dass ich derzeit nicht in der Lage bin, die ‚Unbreakable‘-Tour zu machen. Seit einigen Wochen hält mich eine Entzündung im Kieferbereich vom Singen ab. Ich habe viele Anläufe genommen, habe geprobt, bin auch in der Lage 1-2 Songs zu singen, aber stets mit Schmerzen. Es ist mir unter diesen Umständen unmöglich, ein ganzes Konzert zu machen, geschweige denn eine ganze Tour.“

Immer wieder habe Patricia es versucht und gehofft. Dabei habe sie eng mit ihren Ärzten gearbeitet – doch keine Chance! „Auch auf deren eindringlichen Rat hin, musste ich nun diese schwere Entscheidung treffen. Es tut mir sehr leid und es bricht mir das Herz, euch enttäuschen zu müssen. Ich weiß, wie sehr und wie lange ihr euch auf die Konzerte gefreut habt und ich weiß auch, dass mit jedem abgesagten Konzert Kosten für euch entstehen. Viele von euch haben extra Urlaub genommen. Es tut mir leid.”

DAS macht ihren Fans jetzt Mut

Auch für ihre Crew tue es ihr sehr leid. „Wir haben uns sehr auf die Tour gefreut. Ich werde die nächsten Monate nutzen, gesund zu werden und meine Therapien zu machen.“ Doch ganz von der Bildfläche verschwinden, will Patricia Kelly nicht. Sie möchte weiterhin Termine außerhalb von Konzerten wahrnehmen, wie sie betont. „Auch wenn ich momentan eingeschränkt bin, ist es wichtig für mich, im möglichen Rahmen weiterzumachen. Warum? Ich will zuhause nicht durchdrehen und in Gedanken gefangen sein, mich weiterhin nützlich fühlen. Ihr kennt das sicher alle.“

Einen kleinen Lichtblick gibt es dennoch für ihre Fans: In naher Zukunft möchte sie vereinzelt Solokonzerte spielen – oder sogar eine kleine Solo-Tour mit weniger Konzerten. „Zukünftige, auch große, Touren mit anderen Künstlern, zum Beispiel meinen Geschwistern, werde ich weiterhin machen, weil sich dort der Gesang auf mehrere Personen verteilt. Derzeit gibt es aber keinerlei konkreten Pläne, es sind nur Gedanken, die ich mir dazu mache.“

Die Absage betrifft alle derzeit geplanten Konzerte von März bis Mai. Bleibt nur zu hoffen, dass Patricia Kelly die Zeit jetzt zur Genesung nutzt…