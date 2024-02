Roland Kaiser kann Tränen kaum zurückhalten – plötzlich wird er ganz emotional

50 Jahre steht er schon auf der Bühne, ist eine absolute Legende und aus der deutschen Schlagerwelt kaum mehr wegzudenken: Die Rede ist von Roland Kaiser. Der 71-Jährige feiert sein Jubiläum im Rahmen einer ZDF-Show. Dann wird er plötzlich emotional.

Von dieser Karriere dürfte jeder Musiker nur träumen: Mit Hits wie „Santa Maria“, „Ich glaub’ es geht schon wieder los“ und „Warum hast du nicht nein gesagt“ machte Roland Kaiser sich in den vergangenen 50 Jahren unsterblich. Zusammen mit Moderator Giovanni Zarrella und zahlreichen anderen Gästen wird das im ZDF gebührend gefeiert.

++ „50 Jahre Roland Kaiser“: Überraschung mitten auf der Bühne – „Falschen Beruf ausgesucht“ ++

Roland Kaiser: Plötzlich geht es um seine große Liebe

Als wäre die Show nicht ohnehin schon emotional genug, kommt es auf der Couch gemeinsam mit Zarrella und Comedian Bülent Ceylan zu einem echten Gänsehaut-Moment mitten auf der Bühne. Denn in der Show geben nicht nur zahlreiche Künstler Kaiser-Hits zum Besten, sondern zwischen den Auftritten bleibt auch noch Zeit, um über Kaisers Privatleben zu plaudern.

++ Giovanni Zarrella packt über erste Begegnung mit Roland Kaiser aus ++

Und da geht es plötzlich um sein Liebesleben. Der Musiker ist seit über 25 Jahren mit seiner Silvia verheiratet – und glücklich wie am ersten Tag! Als er in seiner Show auf seine Frau angesprochen wird, kann er die Tränen kaum zurückhalten.

Neopren-Anzug löst große Gefühle aus

Auf den Bildschirmen im Studio wird ein Foto von Kaiser eingeblendet. Dort ist er in einem Neopren-Anzug zu sehen, posiert vor einem Tannenbaum. Seine Frau habe ihm den geschenkt, wie der Schlager-Star betont. Für das Foto erntet er ordentlich Lacher aus dem Publikum.

Ein paar Augenblicke später schaltet sich Zarrella ein: „Und zwar haben wir gerade darüber gesprochen, dass dein Neopren-Anzug, den hast du geschenkt bekommen von deiner Gattin, über die du sagst: ‚Sie ist die Liebe deines Lebens.’“ Kaiser stimmt zu: „So sieht es aus.“

Roland Kaiser: „Einfach unersetzbar für mich“

„Deine Seelenverwandte. Was macht sie so? Da bekommst du schon glänzende Augen, ich seh das“, stellt Zarrella berührt fest. „Was macht sie so besonders?“ Sie sei die ideale Kombination aus Freund, Partnerin, Mutter. „Einfach unersetzbar für mich“, so Kaiser. Während er diesen Satz ausspricht, bleiben der sonst so souveränen Schlager-Ikone die Worte fast im Halse stecken. Das muss Liebe sein!