Giovanni Zarrella packt über erste Begegnung mit Roland Kaiser aus

Am Samstagabend (24. Februar) kommen Schlager-Fans voll auf ihre Kosten, denn: „Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser“ flimmert über die ZDF-Bildschirme! Die Show soll das musikalische Meisterwerk des 71-Jährigen ehren. Und Zarrella und Kaiser kennen sich nicht erst seit den Dreharbeiten für die gemeinsame Show, wie der 45-Jährige in einem Interview verriet.

Zahlreiche Weggefährten werden bei der großen Roland-Kaiser-Show mit von der Partie sein – allen voran natürlich Giovanni Zarrella, der die Show, die bereits Ende 2023 aufgezeichnet wurde, moderiert. Der Musiker begegnete Kaiser zum allerersten Mal im Frühjahr 2019, wie unser Partnerportal „Schlager.de“ berichtet.

Giovanni Zarrella und Roland Kaiser: Es ging direkt um Fußball

„Meine erste Begegnung mit dem Kaiser war im Frühjahr 2019 bei einer Fernsehaufzeichnung. Das war wirklich cool. Er stand auf der Bühne, zum Soundcheck und ich bin auf ihn zugelaufen, um ihn zu begrüßen“, erzählte Zarrella.

„Und dann fragte er mich direkt, ob ich die aktuellen Fußball-Ergebnisse habe. Es war Bundesliga-Spieltag. Sein Handy lag nämlich in der Garderobe. Da war das Eis direkt gebrochen, wir hatten einen super Austausch. Und seitdem ist es jedes Mal so, wenn wir uns sehen, dass es ein paar Minuten um Fußball geht. Das ist unserer beider große Leidenschaft – neben der Musik natürlich.“

Giovanni Zarrella ist stolz auf Moderation

Fußball hat schon so manche Männerfreundschaft entstehen lassen – so also auch bei Zarrella und dem „Warum hast du nicht nein gesagt“-Interpreten. Die beiden stehen auch nach ihrer ersten Begegnung in privatem Kontakt, wie das ehemalige „Bro’Sis“-Bandmitglied weiterhin berichtete: „Roland und ich haben einen wirklich schönen, freundschaftlichen Austausch. Sogar sehr regelmäßig.“

Zarrella sei „wirklich unglaublich glücklich“ darüber, dass er nun die große Roland-Kaiser-Show moderieren dürfe. „Ich glaube, wir haben ihm einen unvergesslichen Abend beschwert. Und all den Zuschauerinnen und Zuschauern wird es sicherlich genauso gehen.“

