„Giovanni Zarrella Show“: Auf DIESEN Hammer muss sich Pietro Lombardi gefasst machen

Am Samstag (24. August) ist es endlich wieder so weit und das lange Warten der Schlagerfans hat ein Ende. Zur Primetime wird das ZDF die aktuellste Ausgabe der allseits beliebten „Giovanni Zarrella Show“ ausstrahlen.

Die Zuschauer dürfen sich an diesem Abend auf hochkarätige Gäste freuen. Zur Sommerparty in der Dortmunder Westfalenhalle werden unter anderem Andrea Berg, Roland Kaiser, Alphaville, Marianne Rosenberg und Maite Kelly erwartet. Auch Giovanni Zarrellas guter Freund Pietro Lombardi darf natürlich nicht fehlen. Auf den „DSDS„-Star scheint an diesem Abend sogar eine besondere Überraschung zu warten.

„Giovanni Zarrrella Show“: Es gibt Grund zum Feiern

Dass Pietro Lombardi der großen „Giovanni Zarrella Show“ beiwohnen wird, hätten die Fans des RTL-Stars wohl kaum erwartet. Der 31-Jährige ist nämlich erst vor wenigen Tagen Vater seines dritten Sohnes geworden. Seine Verlobte Laura Maria Rypa brachte den kleinen Amelio Elija auf die Welt und teilte einen ersten Schnappschuss der kleinen Familie auf ihrem Instagram-Profil.

Doch selbst das frische Vaterglück hält Lombardi scheinbar nicht davon ab, seinen Kumpel bei seiner großen Show zu unterstützen. Und das scheint Giovanni Zarrella seinem Freund hoch anzurechnen.

Wie die Zeitung „Bild“ erfahren hat, plant der Schlagerstar nämlich eine Überraschung für seinen besten Freund. Während der Aufzeichnung der „Giovanni Zarrella Show“ soll er dem „DSDS“-Star angeblich ein Geschenk überreichen. Die Generalprobe hatte Lombardi ausgelassen, um mehr Zeit im Krankenhaus bei seiner Liebsten zu verbringen.

Pietro Lombardi berichtet der „Bild“ stolz: „Alessio und ich waren gestern bei Laura. Er ist sehr glücklich. Jetzt will ich Laura heiraten. Es steht noch kein Datum fest, aber ich will, dass sie meine Frau wird.“ Der Sänger scheint nach wie vor auf Wolke sieben zu schweben. Söhnchen Alessio stammt aus Lombardis Beziehung zu seiner ehemaligen „DSDS“-Kollegin Sarah Engels, der kleine Leano ist das erste gemeinsame Kind von ihm und seiner Laura.

Was für eine Überraschung der Schlagerstar in der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstag tatsächlich geplant hat, bleibt abzuwarten. Die Freundschaft der beiden Männer scheint auf jeden Fall enger denn je zu sein.