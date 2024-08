Giovanni Zarrella: Kurz nach ZDF-Auftritt ist es offiziell

Wenn Giovanni Zarrella zur großen Sommerparty einlädt, dann strahlt das ZDF im Glanz der Schlagermusik. Die neueste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ versprach ein Fest für die Sinne, doch konnte sie die Zuschauer tatsächlich überzeugen?

Am Samstagabend bot das ZDF eine Bühne für Schlagergrößen wie Andrea Berg, Roland Kaiser und Marianne Rosenberg. Auch Andreas Gabalier und Maite Kelly mischten kräftig mit, um die Herzen der Fans höher schlagen zu lassen. Doch wie sieht es mit den Einschaltquoten aus?

ZDF: Giovanni Zarrella lädt wieder ein

Ein Blick auf die Zahlen verrät: Die Tagesschau im Ersten dominierte laut „DWDL“ mit 4,53 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 26 Prozent. Auch eine Sonderausgabe zur Messerattacke in Solingen erzielte einen Spitzenwert: 4 Millionen Zuschauer und ein Gesamtmarktwert von 22%. Die Giovanni Zarrella Show kam hingegen auf 2,85 Millionen Zuschauer – ein solider Wert, aber kein Spitzenreiter.

+++ „Die Giovanni Zarrella Show“: Gastgeber Giovanni teilt emotionale Worte – „Erschüttert und traurig“ +++

Mit 16 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lag sie hinter der ARD. In der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es noch schwieriger aus. Hier erreichte die Show 0,32 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,5 Prozent. Die Konkurrenz war stark: RTLs „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungellegenden“ und ProSiebens „Schlag den Star“ zogen mehr junge Zuschauer an.

Die Ereignisse aus dem afrikanischen Busch verfolgten immerhin 0,52 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 15,1 % entspricht. Den Kampf zwischen Vanessa Mai und Amira Aly, bei dem Letztere den Sieg errang, sahen 0,38 Millionen Zuschauer.

Doch was macht Giovanni Zarrella so besonders? Mit Charme und italienischem Flair führt er durch den Abend, begeistert mit musikalischen Highlights und einer Prise Humor. Seine Show ist ein Treffpunkt für Schlagerfreunde und sorgt für gute Laune – auch wenn die Quoten nicht immer an der Spitze stehen.