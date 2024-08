„Die Giovanni Zarrella Show“: Gastgeber Giovanni teilt emotionale Worte – „Erschüttert und traurig“

Das lange Warten hat endlich ein Ende, Schlagerfans haben auf die neueste Ausgabe der beliebten „Giovanni Zarrella Show“ bereits seit Wochen gewartet. Am Samstagabend (24. August) steht die ZDF-Show unter dem Motto „Die große Sommerparty“.

Als Gastgeber Giovanni Zarrella die Live-Show mit dem Song „Ein Bett im Kornfeld eröffnet“, tobt die Westfalenhalle in Dortmund. Als dann ein Medley mit Songs wie „Ab in den Süden“ und „Fantastico“ folgt, gibt es kein Halten mehr. Doch vor dem offiziellen Showbeginn richtet der Schlagerstar emotionale Worte an seine Zuschauer.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Er bricht sein Schweigen

Nach dem Gute-Laune-Intro für die aktuelle „Giovanni Zarrella Show“ schlägt der Gastgeber plötzlich ernste Worte an. In einem ruhigen Tonfall spricht Giovanni Zarrella direkt in die Kamera und berichtet: „Die Dinge, die man mit zur Arbeit nimmt, sind die Dinge, die vor der eigenen Haustür geschehen. Oder eben wenige Kilometer von hier entfernt, wie gestern Abend. Die sehr tragisch sind, die unter die Haut gehen, für die man kein Verständnis hat. Die einen sprachlos machen, man ist erschüttert und traurig.“

Mit diesen Worten spielt Giovanni Zarrella auf das Messer-Attentat auf einem Stadtfest in Solingen am Freitagabend (23. August) an, bei dem mehrere Menschen getötet und verletzt wurden. Die Stadt ist nur knapp eine Stunde von dem Veranstaltungsort der „Giovanni Zarrella Show“ in Dortmund entfernt.

Giovanni Zarrella führt weiter aus: „Wir haben gestern Abend die Köpfe zusammengesteckt und heute auch den ganzen Tag mit allen Künstlern beraten und uns gefragt, was wir tun. Und wir sind uns einig, die Antwort auf so Dinge ist immer: Liebe. Und die wollen wir geben!“ Die Zuschauer im Studio belohnen diese Aussage des Moderators der „Giovanni Zarrella Show“ mit einem tosenden Applaus.

Der Schlagerstar spricht weiter: „Die nächsten drei Stunden, ich verspreche es Ihnen, gehört mein gesamtes Herz Ihnen heute Abend. Ihr im Saal und Ihr zu Hause, wir vergessen den Stress, wir vergessen die Sorgen. Und machen uns drei wundervolle Stunden, auf einen unvergesslichen Abend!“ Daraufhin kündigt Zarrella Andrea Berg als erste Künstlerin des Abends an.

Die Zuschauer der „Giovanni Zarrella Show“ scheinen diesem Statement nur zustimmen zu können und belohnen die ehrlichen Worte des Schlagerstars mit einem großen Applaus.