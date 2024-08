„Die Giovanni Zarrella Show“: Pietro Lombardi erhält ganz besonderes Geschenk – „Mit viel Liebe“

Am Samstagabend (24. August) ist es endlich so weit, die große „Giovanni Zarrella Show“ geht in die nächste Runde! Unter dem Motto „Die große Sommerparty“ empfängt Gastgeber Giovanni Zarrella hochkarätige Gäste in der Westfalenhalle in Dortmund. Unter anderem geben die Schlagerstars Andrea Berg, Roland Kaiser und Maite Kelly ihre Hits zum Besten.

Auch Giovanni Zarrellas bester Freund Pietro Lombardi ist mit von der Partie. Da der „DSDS“-Star jedoch erst vor wenigen Tagen zum dritten Mal Vater geworden ist, hat sich Schlagerstar und Gastgeber Giovanni eine ganz besondere Überraschung für seinen Kumpel überlegt.

„Die Giovanni Zarrella Show“: Diese Geste geht ans Herz

Die Freude darüber, dass sein Kumpel Pietro Lombardi der „Giovanni Zarrella Show“ beiwohnt, scheint bei Gastgeber Giovanni ins Unermessliche zu reichen. Schließlich ist der „DSDS„-Star erst vor wenigen Tagen Vater des kleinen Amelio Elija geworden. Gemeinsam performen die besten Freunde ein Medley aus ihren verschiedenen Hits und bringen das Live-Publikum zum Tanzen.

Nach ihrer Performance kommt es dann zu einem ganz besonderen Moment zwischen den beiden Superstars. Giovanni Zarrella hat sich nämlich eine Überraschung für seinen Kumpel überlegt.

Nachdem Giovanni Zarrella Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa grüßt, nutzt der RTL-Star seinen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ für eine kleine Liebeserklärung an seine Liebste. Pietro Lombardi schwärmt: „Ich liebe dich über alles, so eine Powerfrau. Und an alle Frauen: Kinder kriegen ist hart und ihr seid ganz toll. Respekt!“ Auch Giovanni schließt sich diesen Worten an und bestätigt: „An alle Frauen dieser Welt, ihr seid die Größten!“

Doch damit nicht genug, Giovanni Zarrella hat seinem Kumpel nämlich ein kleines Geschenk mitgebracht. Freudig überreicht er Pietro einen Strampler für sein neugeborenes Baby, auf dem das Logo der „Giovanni Zarrella Show“ zu sehen ist. Außerdem hat der ehemalige „Bro’Sis“-Star seinem Freund eine neue Capi besorgt. Pietro freut sich sichtlich über diese Aufmerksamkeit und verlässt strahlend die Bühne.

Wenig später wird Pietro Lombardi die Zuschauer der „Giovanni Zarrella Show“ mit seinem neuen Hit „Schlussstrich“ beehren. Die Sommerausgabe der ZDF-Show scheint wieder mal ein voller Erfolg zu werden.