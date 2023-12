Maite Kelly: So überrascht sie heimlich ihre jüngsten Fans

Maite Kelly ist immer für eine Überraschung gut, und daran lässt sie auch ihre Fans gerne teilhaben. Am Wochenende war der Schlagerstar in Offenburg, in der Stadt in Baden-Württemberg wurde am 15. und 16. Dezember die große ZDF-Show „50 Jahre Roland Kaiser“ aufgezeichnet. Viele Stars des deutschen Schlagers werden in der Sendung zu Gast sein, um dem Sänger standesgemäß zu gratulieren.



Da darf Maite natürlich nicht fehlen, schließlich feiert ihr Duett „Warum hast du nicht nein gesagt?“ 2024 zehnjähriges Jubiläum. Die Single ist eine der erfolgreichsten deutschen Schlager-Nummern überhaut und sorgte bei beiden Interpreten für einen kräftigen Karriereschub. Dabei waren Maite Kelly und Roland Kaiser schon vorher überaus erfolgreich.

Maite Kelly auf Abwegen – spontaner Ausflug in die Fußgängerzone

So eine TV- Aufzeichnung ist eine Menge Arbeit. Haare, Make-up, Stellproben, Regieanweisungen – da bleibt selten Zeit für andere Dinge. Und doch hat es Maite Kelly irgendwie geschafft, sich nachmittags aus dem Studio zu schleichen. Sie plant eine Überraschung für Fans, die ihr ganz besonders am Herzen liegen.

Am Samstag meldet sich die Interpretin per Instagram Video aus der Offenburger Innenstadt. Sie steht in der belebten Fußgängerzone und kündigt eine kleine Guerilla-Aktion an. Um es vorweg zu nehmen: Nein, sie stellt sich nicht mit einer Musikbox an die Straße und macht Straßenmusik. Zuzutrauen wäre es ihr, schließlich hat so die Geschichte der „Kelly Family“ begonnen.

Maite Kelly mit heimlicher Aktion in einem Buchladen

Das Ziel von Maite Kelly ist ein Buchladen. Fans wissen schon lange, dass die 44-Jährige nicht nur eine beliebte Schlagersängerin, sondern auch eine erfolgreiche Kinderbuch-Autorin ist. Ihr Held heißt „Püttchen, das kleinste Engelchen aus dem Himmelreich.“ Unerkannt schleicht sich Maite Kelly in die Buchhandlung „Roth“ und signiert heimlich einen ganzen Stapel ihrer Bücher. Was für eine tolle Überraschung für ihre jüngsten Fans.

Die Aktion kam nicht von ihrem Verlag. Es gab keine Ankündigung, keine Werbung und auch keine offizielle Autogrammstunde. Sonst hätte das bestimmt zu einem riesigen Menschenauflauf geführt. Wann hat man schon mal die Chance, einen echten Star so hautnah zu erleben? Doch niemand scheint sie erkannt zu haben.