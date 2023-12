Beatrice Egli verrät ein Geheimnis – es wird „kaiserlich“

Was hat diese Powerfrau nicht alles schon erlebt dieses Jahr? Beatrice Egli ist der erfolgreichste Schweizer Musik-Act aller Zeiten, damit hat sie den legendären DJ Bobo überholt. Dazu kommt eine erfolgreiche Tournee und ihre eigene Samstagabend-Show zur Prime Time im Ersten. Wow!

So eine Powerfrau braucht natürlich auch immer mal wieder eine kleine Pause. Am Mittwoch meldet sie sich bei ihren Fans auf Instagram bei einem Spaziergang im Wald. „Frischluft tanken, Kopf lüften“, wie sie sagt.

Beatrice Egli lässt sich von Weihnachten nicht aus der Ruhe bringen

Besonders winterlich scheint es auch an ihrem Heimatort nicht zu sein, Beatrice Egli hat den Regenschirm aufgespannt. Der blonde Schlagerstar ist frisch zurück von ihrer „Volles Risiko“-Tour, die sie im April 2024 fortsetzen wird.

++ Hier verrät Beatrice Egli, worauf sie zu Weihnachten nicht verzichten kann. ++

Sie hofft, dass ihre Fans die vorweihnachtliche Zeit genießen und sich nicht stressen lassen. Sie selbst hat erst gestern noch Geschenke eingepackt und gemerkt „Huch, es geht ja gar nicht mehr lang bis Weihnachten!“

Beatrice arbeitet an einem Song für einen ganz besonderen Menschen

Sie steckt offensichtlich mitten in einem brandaktuellen Musikprojekt, denn sie verrät: „Ich bereite gerade fürs Wochenende noch einen Song vor – für einen besonderen Kaiser.“ So richtig konkret wird die Sängerin nicht, aber die meisten Schlagerfreunde ahnen bestimmt, um wen es sich handelt.

Schließlich gibt es nur einen deutschen Schlager-Kaiser, und der feiert rein zufällig auch noch 2024 ein großes Bühnenjubiläum. Unsere Redaktion weiß: Am 16. Dezember 2023 wird in Offenburg die große ZDF-Show „50 Jahre Roland Kaiser“ aufgezeichnet, präsentiert von niemand geringerem als Giovanni Zarrella. Jetzt ist also klar: Beatrice Egli wird dort auf der Bühne stehen, um den Grandseigneur des deutschen Schlagers“ zu würdigen.

Auch der Veranstaltungsort ist legendär, lief dort doch am 25. November die letzte „Wetten dass..?“-Ausgabe mit Kult-Moderator Thomas Gottschalk. Wann genau die Sendung ausgestrahlt wird, lässt das ZDF allerdings noch offen.