Beatrice Egli bekommt DAVON nicht genug – „Ich geh jetzt schon auf die Suche“

Die Weihnachtszeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Es ist nicht nur das Fest der Liebe sondern auch das Fest der Leckereien. Ganz zu Gunsten der Schlagersängerin Beatrice Egli. Diese verrät nun, was sie so richtig in festliche Stimmung versetzt.

Eins ist schon mal sicher: Beatrice Egli ist in Schlemmer-Laune! Die zukünftige DSDS-Jurorin macht schon lange kein Hehl daraus, dass sie gutes Essen wertschätzt. Dabei darf auch der süße Gaumen nicht zu kurz kommen. Auf Instagram verrät die „Volles Risiko“-Interpretin nun, auf welche Leckerei sie keinesfalls verzichten kann.

Beatrice Egli: DARAUF will sie nicht verzichten

Um sich gebührend auf die Festtage vorzubereiten, dürfen natürlich Plätzchen auf keinen Fall fehlen. Denn diese liebt der RTL-Star total, wie sie jetzt verrät. Aus diesem Grund möchte Beatrice Egli von ihren mittlerweile 525.000 Followern wissen, nach welchen Rezepten sie ihre geliebten Kekse backen.

Eine Followerin gestand dabei humorvoll: „Ich bin wie DU, Beatrice, ich esse lieber, als zu backen.“ Eine andere gesteht: „Ich liebe Kokosmakronen und Vanillekipferl, aber backen kann ich nicht.“ Derweil teilt die Künstlerin in ihren Instagram-Stories eine Süßigkeit nach der anderen. Dabei bestätigt sie den Verdacht, den ihre Fans bereits gehegt haben: „Was für ein süßer Tag heute auf meinem Kanal“, beginnt die 35-Jährige ihre Story. „Ich liebe Plätzchen mhmm“, schwärmt Beatrice und offenbart damit ihre Liebe zu den weihnachtlichen Köstlichkeiten.

„Ich geh jetzt schon auf die Suche, wo ich Plätzchen finde“, so Beatrice voller Vorfreude. Na dann auf die Plätzchen, fertig, los!