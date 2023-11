Beatrice Egli kann es nicht fassen – „Immer noch sehr berührt“

Beatrice Egli gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen hierzulande. Ausverkaufte Konzerte und Songs, die die Charts im Sturm erobern, sind an der Tagesordnung. Doch die gebürtige Schweizerin mischt nicht nur in Sachen Musik in der oberen Liga mit.

Seit einiger Zeit darf Beatrice Egli auch eine ARD-Show ihr Eigen nennen. In ihrer gleichnamigen Sendung empfängt sie die Crème de la Crème der Schlagerszene, die ihre Hits zum Besten geben. Somit reiht sich die Sängerin neben Showmastern wie Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella ein. Für die 35-Jährige ein wahr gewordener Traum.

Beatrice Egli nach Show emotional

Vergangenen Samstag (11. November 2023) zeigte die ARD eine neue Ausgabe der „Beatrice Egli Show“. Die Gästeliste konnte sich an diesem Abend mehr als sehen lassen. Von Howard Carpendale über Maite Kelly bis hin zu Melissa Naschenweng: Alle sind sie gekommen, um mit Beatrice Egli und dem Publikum zu feiern.

Diesen Abend wird die Moderatorin also so schnell nicht vergessen. Nach der TV-Ausstrahlung meldet sich die 35-Jährige mit emotionalen Worten via Instagram bei ihren Fans. Dort teilt sie Bilder vom Abend und schreibt dazu: „Das war sie – die Beatrice Egli Show! Was für ein Samstagabend! Ich bin immer noch sehr berührt, beseelt, glücklich und unendlich dankbar. Dankbar für das gigantische Teamwork, was hinter dieser Sendung steckt. So viele Menschen haben mit vollster Leidenschaft und Emotion diesen Abend mit mir erschaffen und umgesetzt. Es ist das schönste Gefühl der Welt, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt, diese Energie gespürt und den Samstagabend mit uns verbracht habt. Ich danke allen Zuschauern und Zuschauerinnen, allen Künstlern und Künstlerinnen des Abends und ganz besonders dem ganzen Team, die diesen emotionalen und herzlichen Abend ermöglicht und zum Strahlen gebracht haben. Ihr seid großartig!“

Beatrice Egli: Fans loben Schlagerstar

In den Kommentaren bedanken sich einige Fans bei der ehemaligen DSDS-Gewinnerin für die Sendung. Viele Zuschauer fanden die „Beatrice Egli Show“ nämlich außerordentlich gut. Ein Fan schreibt beispielsweise: „Das war seit Langem wieder einmal eine super tolle Show. Nicht nur musikalisch, auch die Rückblicke waren ganz toll. Beatrice hat das toll gemeistert. Weiter so.“ Ein weiterer findet: „Es war eine tolle Sendung, die du mit deinem Team auf die Beine gestellt hast. Dafür seid ihr auch mit einer guten Einschaltquote belohnt worden. Ich hoffe auf eine Fortsetzung dieser schönen Sendung.“

Ob und wann die nächste „Beatrice Egli Show“ in der ARD laufen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Die neuste Ausgabe sieht du allerdings in der kostenlosen Mediathek der ARD.