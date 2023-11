Beatrice-Egli-Show mit eigenwilligem Start: „Das tut sich doch keiner freiwillig an!“

Es ist Samstagabend (11. November 2023) und Zeit für große Schlagerunterhaltung in der ARD: Es läuft die Beatrice Egli-Show und das Staraufgebot kann sich wirklich sehen lassen: Sasha, Christin Stark, Gregor Meyle, DJ Ötzi, Melissa Naschenweng, Karat, Heinz Rudolf Kunze sowie die Schlagerlegenden Peggy March und Howard Carpendale haben sich angekündigt.

Alles ist bereit für einen Abend voller Emotionen und guter Laune. Die sympathische Schweizer Moderatorin freut sich sichtbar über ihre Gäste, die sie mit ihrem Song „Und wenn du heute Nacht nicht bei mir bleibst“ begrüßt.

Beatrice Egli: „Die emotionalste Show, die ich je gemacht habe“

Beatrice Egli strahlt über das ganze Gesicht, sie ist sichtlich stolz auf das tolle Line-up und bedankt sich herzlich bei ihren Gästen. Zum vierten Mal ist sie Gastgeberin der Unterhaltungssendung, die im Ersten regelmäßig für prima Einschaltquoten sorgt. Schon im Vorfeld sagte die Sängerin, deren Karriere bei der RTL-Castingsendung DSDS begann, es sei ihre emotionalste TV-Show.

Die Zuschauer sind total gespannt, welcher musikalische Gast die Sendung eröffnen darf.

„Wollen wir starten?“, fragt sie das johlende Publikum. „Dann starten wir direkt mit meiner Schlager-Sister. Ja so nennen wir uns, weil wir uns schon sehr lange kennen und schätzen.“ Na, wer könnte das wohl sein? Es ist keine Geringere als Maite Kelly, die extra für die große ARD-Show angereist ist, dabei ist sie im Herbst auf großer Deutschland Tour.

Maite Kelly: Meint sie das wirklich ernst ?

Umso überraschender, mit welcher Botschaft die erste Interpretin des Abends die Bühne betritt: „Das tut sich doch keiner freiwillig an!“ ist ihre Botschaft ans Publikum. Auch Beatrice Egli muss schmunzeln, als sie den Song ankündigt. Aber sie weiß: Das Lied ist nicht auf ihre Sendung gemünzt.

Das wäre nun auch wirklich ein unglaublich ironischer Start in den Abend. Das Lied kommt wahnsinnig gut beim Publikum an, alle klatschen mit. Und Beatrice verrät ein Geheimnis: Maite Kelly wird später in der Show noch einmal auftreten.