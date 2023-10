Maite Kelly: Neuer Song erregt Fans – „Das tut sich doch keiner freiwillig an“

Angefangen bei der legendären „Kelly Family“ hat sich Maite Kelly mittlerweile in die absolute Spitze der deutschen Schlagerszene gesungen. Die 43-Jährige ist Dauergast bei den ganz großen TV-Shows von Florian Silbereisen, schaut immer mal wieder bei Andrea Kiewels „Fernsehgarten“ vorbei und auch ihre Songs belegen in den Schlager-Charts meist die oberen Plätze.

Ob das auch bei ihrem neuen Song so sein wird. Das dazugehörige Video wurde nun bei YouTube veröffentlicht und schon der Titel von Maite Kellys neuem Lied sorgt für die ersten großen Augen (oder eher Ohren). „Das tut sich doch keiner freiwillig an“ heißt die Auskopplung aus Maites neuem Album „Nur Liebe“, das im kommenden Jahr erscheinen soll.

Maite Kelly hat einen neuen Song

In dem Schlager-Song singt Maite Kellys lyrisches Ich über einen Verflossenen, der es bloß nicht noch einmal behelligen soll. „Ruf mich nicht an, sonst gehe ich noch ran, und gebe dir nochmal eine Chance. Komm auch nicht vorbei, sonst lass ich dich rein, ich weiß, wir werden nicht nur tanzen“, singt Kelly.

Und ergänzt im Refrain: „Das tut sich doch keiner freiwillig an, weil die Liebe uns den Verstand nehmen kann. Ich schwor mir: nie wieder, nie wieder du. Und lass es immer wieder zu.“

Ja, eine Zwickmühle, in der die gute Maite da steckt. Bei den Fans jedenfalls kommt das neue Video, das in einer Logistikhalle in Gütersloh gedreht wurde, gut an. „Das ist ein richtiger Ohrwurm und das Video ist eine tolle Idee in so einem Logistikzentrum zu drehen. Weiter solche schönen Lieder, die Mut machen für uns Frauen in puncto Liebe und der Männerwelt“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei YouTube. Oder: „Liebe Maite, es ist wieder ein Ohrwurm. Unglaublich wie du es immer wieder schaffst, so wunderschöne Songs uns zu präsentieren. Du bist großartig. Bleib bitte so wie du bist und lass dich von niemandem verbiegen.“