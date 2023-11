Beatrice Egli von ihren Gefühlen überwältigt – „Gigantisch und atemberaubend“

Sie ist einer der erfolgreichsten Schlagerstars der heutigen Zeit, Beatrice Egli steht ganz oben auf der Karriereleiter. Die Karriere der sympathischen Musikerin begann mit dem Sieg der zehnten Staffel der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2013. Ihre erste Single „Mein Herz“ wurde von niemand geringerem als Pop-Titan Dieter Bohlen selbst produziert und landete auf dem ersten Platz der deutschen Single-Charts.

Auch zehn Jahre nach ihrem Sieg bei „DSDS“ läuft es karrieretechnisch bei der Schweizer Sängerin prächtig. Seit dem Jahr 2022 brilliert die Musikerin in ihrer eigenen Show, die „Beatrice-Egli-Show“ läuft auf den Sendern SWR und MDR. Mit ihrem neusten Instagram-Post löst der Schlagerstar nun eine Welle der Emotionen bei ihren Fans aus.

Beatrice Egli schwebt auf Wolke sieben

Mit ihrer Tour namens „Volles Risiko“ ist Beatrice Egli in diesen Tagen in Deutschland unterwegs. Den ersten Halt machte Egli gemeinsam mit ihrer Band in Stuttgart. Am 4. November spielte der Schlagerstar vor einer ausverkauften Halle. Auf ihrem Instagram-Profil, dem 520.ooo Menschen folgen, lässt die Musikerin den ersten Auftritt ihrer Tour nun Revue passieren und wendet sich mit emotionalen Worten an ihre Fans.

Egli kommentiert die Bühnenfotos ihres Auftritts mit den Worten: „Was war das für ein unvergesslich schöner Tourauftakt gestern bei euch in Stuttgart! Ich danke euch für diesen wunderschönen Abend – ich bin immer noch ganz beseelt. Es ist so gigantisch und atemberaubend schön, wie ihr die Songs meines neuen Albums Balance voller Inbrunst mitsingt! Genau so habe ich mir meinen Neuanfang erträumt und es ist einfach unbeschreiblich, wie wir ihn nun in der Musik vereint gemeinsam feiern“. Der Abend wird der Sängerin sicherlich für immer im Gedächtnis bleiben.

Auch die treuen Fans der Sängerin berühren die Worte ihres Idols sehr. Ein Konzertbesucher kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Der Abend war so schön! Ich kann dir gar nicht genug danken, wie glücklich du mich machst. Deine Konzerte sind für mich mein safe space. Das erste Mal, an dem ich bei einem Tourauftakt dabei und es war unglaublich schön“. Ein weiterer Fan schreibt: „Der Tourstart ist gelungen, ich bin noch geflasht von diesem Abend. Herzlichen Dank und bis bald.“ So viel Zuspruch von Seiten der Fans beflügelt die Sängerin garantiert für die kommenden Konzerte ihrer Tour.

Auch Beatrice Egli kann es kaum erwarten, in den kommenden Wochen regelmäßig auf den Bühnen des Landes zu stehen und ihre Fans jubeln zu hören. Die Sängerin schreibt abschließend: „Und nun geht es weiter. Auf das, was war und auf all das, was da noch kommt.“ Diese Tour wird sicherlich nicht die letzte des Schlagerstars gewesen sein.