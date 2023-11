Sarah Connor: Tochter Summer ungewohnt freizügig – „Wie geil“

Lange hielt Sarah Connor ihren Nachwuchs von der Öffentlichkeit fern, ihre Kids Summer und Tyler waren auch auf dem Instagram-Profil der Sängerin nicht zu sehen.

Mittlerweile sind die Kinder von Sarah Connor und ihrem Ex-Mann Marc Terenzi im Teenager-Alter oder sogar schon erwachsen und haben eigene Social Media-Profile. Dort zeigte sich Summer jetzt besonders ungewohnt – zu Halloween schmiss sie sich in ein sexy Kostüm, das aus einem ganz bestimmten Grund auch von Mama Sarah gefeiert wurde.

Sarah Connor veröffentlicht Clip von Tochter Summer

Während einige Menschen hierzulande Halloween noch immer skeptisch gegenüber stehen, hat Sarah Connors Tochter – die durch Vater Marc Terenzi immerhin amerikanische Wurzeln hat – am Dienstag (31. Oktober) die Chance genutzt, in ein ganz besonderes Outfit zu schlüpfen.

+++ Die Wollnys: Estefania muss Auftritt unterbrechen – Tränen fließen +++

Auf TikTok veröffentlichte die 17-Jährige ein Video von sich, in dem sie in einem engen Leder-Outfit aus BH und knapper Hose vor einem Spiegel tanzt. „Bringing back the BOUNCE ERA“, schreibt Summer dazu und lässt dazu den entsprechenden Hit von ihrer Mama einspielen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich zeigt ein altes Foto von Sarah Connor im Vergleich, dass sich die Teenagerin mal eben das Outfit ihrer berühmten Mutter geklaut hat. Mit der blonden Perücke sieht sie ihr sogar sehr ähnlich. Natürlich ist Sarah Connor stolz auf das Kostüm ihrer Tochter, teilt den Clip auf ihrem eigenen Instagram-Account.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Sarah Connor: Rührende Worte

„Auf dem Foto warst du noch ein klitzekleiner Punkt in meinem Bauch – und ein riesengroßer Wendepunkt in meinem Leben“, schreibt die Sängerin zu der Erinnerung dazu.

Mehr Themen:

Auf Instagram, wo Summer das Video veröffentlicht hat, zeigen sich auch viele Fans begeistert. „Wie geeeil“, kommentiert eine junge Frau. „Du bist der Hammer Summer, wer ist da wer, ich sehe fast keinen Unterschied !? Da wird sich deine Mama aber freuen“, schreibt eine weitere. „Absolut mega getroffen. Schön war’s damals“, findet auch eine weitere Kommentatorin.