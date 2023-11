DSDS: RTL sorgt für Überraschung – „Alles ist erlaubt“

Allen Unkenrufen zum Trotz gehört „Deutschland sucht den Superstar“ noch immer zu den erfolgreichsten Castingshows im Deutschen Fernsehen. Millionen Zuschauer schalten ein, wenn Dieter Bohlen und sein sich abwechselndes Jury-Team Jahr für Jahr den neuen Superstar suchen. Zumeist verschwindet der DSDS-Sieger dann zwar wieder recht zeitnah von der Bildfläche, in der Zeit der Dreharbeiten jedoch wird ihm und seinen Mitstreitern die Aufmerksamkeit eines riesigen Publikums zuteil.

Und genau das sollen die Zuschauer in diesem Jahr noch mehr zu sehen bekommen als in der Vergangenheit. So lockert RTL seine DSDS-Regeln, wie der Sender nun via Instagram verlautbaren ließ.

DSDS sucht nach neuen Talenten für 2024

„Eigene Songs, eigene Kompositionen, eigene Lieder! Alles ist dieses Jahr erlaubt“, heißt es in einem Posting bei Instagram, das möglichst musikaffine Talente dazu auffordern soll, sich für die kommende Staffel zu bewerben. Bislang waren zwar immer mal wieder Talente mit selbstgeschriebenen Songs aufgetreten, die Jury wollte aber stets auch einen bekannten Hit hören. Ob sich das in der kommenden Staffel ändern wird? Wir werden sehen.

Spannend auch. Wenn man sich das Bewerbungsformular anschaut, fällt auf, dass in diesem Jahr ein Online-Casting angeboten wird. Die Musikerinnen und Musiker scheinen also nicht zwingend zu den offenen Casting-Terminen reisen zu müssen.

Wer sitzt in der neuen DSDS-Jury?

Einiges los also… Unklar ist jedoch noch, wie die Jury schlussendlich besetzt sein wird. Klar ist bislang bloß, dass Dieter Bohlen und Pietro Lombardi hinter dem DSDS-Tresen Platz nehmen werden.

Mehr Nachrichten:

Katja Krasavice, die in der vergangenen Staffel mit Bohlen aneinander geraten war, wird 2024 nicht mehr dabei sein. Ob Sängerin Leony („Boots“, „More than friends“) wieder dabei sein wird, steht noch in den Sternen. Dieter Bohlen versprach jedoch, dass er zu allen Juroren lieb sein wolle.