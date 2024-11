RTL: Kurz nach „DSDS“ herrscht beim Sender traurige Gewissheit

Wenn die Quoten von „DSDS“ ein Superstar wären, würden sie wohl gerade die Bühne verlassen. Denn: RTL kämpft mit sinkenden Zahlen und einem hartnäckigen Quotenfieber, das die einstige Casting-Sensation in die Knie zwingt. Doch was bedeutet das nun für den Sender & Co.?

Es war einmal, als „DSDS“ die Herzen der TV-Zuschauer im Sturm eroberte und RTLs Primetime krönte. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Das Branchenmagazin „DWDL“ liefert die Zahlen. Mit nur 1,61 Millionen Zuschauern an einem Samstagabend (26. Oktober) hat die Show einen historischen Tiefpunkt erreicht. Der Marktanteil von 7,2 Prozent hält zwar RTL noch als den meistgesehenen Privatsender in der Primetime am Leben, aber der Schein trügt gewaltig.

„DSDS“: Castingshow im Rekordtief?

Besonders schmerzhaft ist der Verlust der jungen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Während ProSieben und Das Erste mit Shows wie „Die Hirschhausen-Show“ und „Das Duell um die Welt“ punkten, zieht DSDS den Kürzeren. Ein US-Film auf Sat.1 schlägt sogar den einstigen Quotenmagneten. Lediglich 380.000 junge Zuschauer schalteten ein – ein alarmierender Tiefstand.

Der Showdown am Samstagabend offenbarte die Schwächen von RTL schmerzhaft. Die Konkurrenz zeigt sich stark, und während Eckart von Hirschhausen im Ersten mit 2,59 Millionen Zuschauern glänzt und ProSieben mit Joko und Klaas 800.000 Menschen fesselt, bleibt RTL abgeschlagen zurück. Den Tagessieg sicherte sich indes das ZDF.

Der Thriller „Ein Fall für Conti – Spieler“ zog 4,27 Millionen Menschen vor den Bildschirm und erreichte einen beeindruckenden Marktanteil von 18 Prozent.

Der Startschuss von „DSDS“ fiel bereits am 18. September 2024 bei RTL. Der Sender zeigt neue Ausgaben immer mittwochs und samstags. Die Folgen sind vorab in der RTL+-Mediathek abrufbar.