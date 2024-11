Pietro Lombardi hält „DSDS“-Drama nicht mehr aus – „Hätte ich mir anders gewünscht“

Hinter Pietro Lombardi liegen die wohl schwersten Wochen seines bisherigen Lebens. Ein nächtlicher Polizeieinsatz in seiner Villa sorgte für Aufsehen, nur wenige Stunden später standen Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt an seiner Verlobten Laura Maria Rypa im Raum. Nach einer langen Schweigepause dementierte der Sänger diese Gerüchte, erklärt, es sei lediglich zu einem gewöhnlichen Beziehungsstreit gekommen.

Doch gerade als Ruhe einkehrte, folgte die nächste Hiobsbotschaft. Denn angeblich plant RTL, das Jurymitglied der aktuellen „DSDS„-Staffel im kommenden Jahr durch den Rapper Bushido zu ersetzen. Bevor der Sender sich offiziell zu den Gerüchten äußern konnte, ergreift der Musiker nun das Wort und nimmt kein Blatt vor den Mund.

Pietro Lombardi lässt keine Fragen offen

Seit Tagen warten die Fans vom damaligen „DSDS“-Gewinner auf ein Statement von Pietro Lombardi. Nun meldet sich der Musiker zu Wort und spricht direkt in die Handykamera. Der 32-Jährige wirkt erschöpft von den vergangenen Wochen. Der Sänger setzt an: „Wisst ihr was noch viel wichtiger ist als Pietro oder Bushido? Danke zu sagen! Danke für eine tolle Reise. DSDS war für mich Familie und nie wie ein Job. Ich hab es mit Herzblut gemacht.“ Bestätigt Lombardi hier also die Vermutungen der letzten Tage?

Der dreifache Vater führt weiter aus: „Ich war immer loyal. Und deshalb ist es auch meine Pflicht, und das mache ich auch aus vollem Herzen, danke zu sagen. Danke RTL, danke DSDS. Danke auch an Dieter. Denn ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.“ Lombardi scheint mit diesem Kapitel also abgeschlossen zu haben. Doch dann kommen plötzlich auch kritische Worte über seine Lippen.

Pietro Lombardi

Pietro Lombardi gibt nämlich doch noch zu: „Was mich ein bisschen enttäuscht hat ist die Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist. Hätte ich mir anders gewünscht, aber auch das nehme ich meiner Familie niemals übel. Deswegen, es ist alles in Ordnung.“ Ein Gerücht möchte der Sänger jedoch widerlegen. Beim „DSDS“-Finale am Samstag (9. November) wird er vor Ort sein und „jede Sekunde genießen“.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Außerdem ist dem Musiker wichtig, dass es am Finaltag der Castingshow wirklich nur um die Kandidaten geht. Abschließend lässt der Sänger dann keine Zweifel offen und bestätigt: „Schaltet am Samstag ein, wenn ich ein letztes Mal die Bühne betrete!“ Finaler könnten die Worte des 32-Jährigen also kaum sein.

Die Fans von Pietro Lombardi müssen sich nun also auf eine kommende Staffel von „DSDS“ ohne ihren Liebling freuen. Der Sänger scheint diese Entscheidung des Senders jedoch mit Fassung zu tragen.