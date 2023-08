Kelly Family: Unfassbar – HIER singt ein Kelly-Star wieder auf der Straße

Mit Hits wie „An Angel“ oder „I Can’t Help Myself“ erlangte die Kelly Family große Berühmtheit. Davor verdiente sich die Familie ihren Lebensunterhalt mit Straßenmusik – und ein Mitglied kehrte jetzt kurzzeitig zurück zu den Wurzeln.

Mitte der 90er-Jahre gelang der Kelly Family der ganz große Durchbruch. Heute spielen sie auf den großen Bühnen des Landes. Kaum vorzustellen, dass ihre musikalische Karriere auf der Straße begann. Inzwischen haben Angelo, Joey Kelly und Co. selbst Nachwuchs bekommen. Und auch der steht ihnen musikalisch in nichts nach.

Kelly-Sohn singt auf der Straße

Auf seinem Instagram-Account (circa 60.700 Follower) postete Gabriel, Sohn von Angelo Kelly, jetzt ein Video, welches ihn beim Singen zeigt – mitten auf der Straße! Also dort, wo einst sein Vater selbst Musik machte. Laut mehrerer Instagram-Kommentare spielt das Video in Norddeutschland, genauer in Warnemünde.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++Maite Kelly: Schlagerstar mit beunruhigenden Worten – „Möchte man aufgeben“+++

Mitten im Regen performt Gabriel Kelly den Peter Fox Hit „Schüttel deinen Speck“ während er dabei per Gitarre unterstützt wird. Die Schutzhülle des Instruments fungiert dabei als eine Art Spendenbox. Und hier haben offenbar schon einige Zuhörer fleißig Münzen hineingeschmissen. „Ist zwar nicht das beste Wetter für Straßenmusik, aber wir bestehen ja nicht aus Zucker, ne? Danke für’s Speck schütteln“, schrieb Gabriel Kelly zu dem Video.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Kelly Family: Fans feiern die Performance

Und seine Fans feiern ihn für die Performance unter freiem Himmel. „Geil! Kann’s nicht erwarten dich live zu sehen!“, „Musik geht immer“ und „Toll, dass ich dich wenigsten hier mal sehen und hören durfte. Mega coole Mucke“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Na, bei so viel positiver Resonanz hat Gabriel Kelly mit Sicherheit schon das nächste Straßenkonzert geplant…