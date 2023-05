„Kelly Family“-Stars tieftraurig: „Werde dich immer lieben“

Die Nachricht über den Tod von Rockstar Tina Turner sorgte weltweit für Traurigkeit. Die Sängerin starb am Mittwoch (24. Mai) im Alter von 83 Jahren. Als Reaktion darauf meldeten sich nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch diverse Promis auf die erschütternde Nachricht. Auch aus dem Kreise der „Kelly Family“ kommt jetzt öffentliche Anteilnahme.

Die Mitglieder der „Kelly Family“ hatten eine besondere Verbindung zu der Sängerin, wie nach ihrem Tod jetzt rauskommt.

„The Kelly Family“-Stars nehmen Abschied von Tina Turner

„Tina ist seit meiner Kindheit eine meiner großen Heldinnen. Eine Jahrhundertstimme, eine Jahrhundertfrau. Eine Seele von Mensch und Künstler“, schreibt Maite Kelly am Donnerstag (25. Mai) in ihrer Instagramstory. Dann verrät sie: „Ich durfte sie dreimal live erleben. Sie hat jeden Menschen tief im Herzen berührt.“

Anschließend schickt sie noch eine Liebesbotschaft an die Ausnahmekünstlerin und sagt: „Tina, may you rest in Peace. (Zu Deutsch: Mögest du in Frieden ruhen) Danke, für deine Seelenkraft!“

Abschiedsworte gehen ans Herz

Ihre Schwestern Patricia und Kathy Kelly veröffentlichten auf ihren Social-Media-Kanälen ähnliche Botschaften. So schreibt Kathy etwa: „Ich werde dich immer lieben. Tina, meine Inspiration. Das warst du immer und wirst du auch weiterhin sein.“ Patricia Kelly schreibt zu einem Video der Sängerin: „Gott segne dich, du unglaubliche Frau.“ Zu einem gemeinsamen Foto mit Tina Turner schreibt sie: „Irgendwie ist die Welt für mich heute stehen geblieben. Du warst eine Inspiration für mich und meine Brüder und Schwestern.“

Und weiter: „Du und Bruce Springsteen, ihr habt uns beide dazu inspiriert, niemals aufzugeben, auf und hinter der Bühne immer echt zu sein und immer weiter zu singen. Egal, wie die Lebensumstände waren. Jetzt, mit 53 Jahren, ist meine Bewunderung für dich noch größer als je zuvor.“ Ihre Lobeshymne auf ihr Idol beendet sie mit den Worten: „Deine kleine Schülerin, Patricia.“ Es sind Worte, die ans Herz gehen.