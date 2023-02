„Kelly Family“-Star Patricia: Fans unendlich traurig – „Bricht uns das Herz“

Traurige Nachrichten für die Fans von „Kelly Family“-Star Patricia Kelly. Die 53-Jährige muss schweren Herzens ihre Tour für das Jahr 2023 verschieben. Grund sei die schwierige, wirtschaftliche Situation, so die Sängerin bei Instagram.

„Ihr Lieben, leider muss ich euch heute mitteilen, dass die Unbreakable-Tour in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Die schwierige wirtschaftliche Situation, die aktuelle Lage für uns alle, lässt es nicht zu. Daher müssen wir schweren Herzens um ein Jahr verschieben.

Auch für meine Konzerte, wie für die vieler anderer Künstler, ist der Ticketverkauf nach den Covid-Jahren noch nicht wieder angesprungen. Eine verantwortungsvolle Durchführung der Tour ist daher schlicht und ergreifend nicht möglich“, so der „Kelly Family“-Star.

„Kelly Family“-Star Patricia verschiebt ihre Tour

Patricia weiter: „Ich habe bis zuletzt gehofft, dass wir auf Tour gehen können und wäre da nicht diese große finanzielle Verantwortung, hätte ich auch vor kleinem Publikum gespielt. Mir ist bewusst, dass mit der Verschiebung viel Enttäuschung für euch verbunden ist. Ihr habt geplant und euch auf die Konzerte gefreut, eure Reisen geplant und wahrscheinlich dafür auch bereits Geld ausgeben. Das tut mir unsagbar leid.“

Sie hoffe, dass die Fans ihre Beweggründe verstehen können und dafür im Jahr 2024 dabei wären. Die Tickets würden ihre Gültigkeit behalten, so Kelly. Derzeit arbeite ihr Team mit Hochdruck daran, die Konzerte zu verlegen, damit sie in den nächsten Tagen mit neuen Terminen an die Öffentlichkeit gehen könne.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fans haben Verständnis, sind aber auch durchaus traurig ob der Konzertabsagen. „Das ist sehr, sehr schade. Hatte so gehofft, dich in diesem Frühling siebenmal live sehen zu dürfen. Ärgerlich ist es ehrlich gesagt auch. Natürlich muss es wirtschaftlich sinnvoll sein, keine Frage. Ich kann auch nachvollziehen, dass du bis zuletzt gehofft hast, aber so kurzfristig ist es für uns, die wir dich supporten wollten, neben der Enttäuschung eben auch immer mit mehr Verlust verbunden. Ich bleibe zumindest auf einem Teil meiner Bahnkosten sitzen und habe Urlaubstage verschwendet. Ob die Termine bei einer Verschiebung dann machbar sind, steht auch nicht fest. Wenn nicht, ergeben sich durch die Einbehaltung der Gebühren weitere Kosten. Das führt leider insgesamt dazu, dass immer weniger Menschen bereit sind, das Risiko einzugehen und vorab Tickets zu kaufen. Wenn überhaupt, entscheiden sie sich spontan. Damit habt ihr dann noch weniger Planungssicherheit. Doofe Situation“, schreibt beispielsweise ein Fan.

Mehr Nachrichten:

Und ein anderer Follower ergänzt: „Das bricht uns allen unendlich das Herz! Ich hab mir vor Kurzem noch vier Tickets bestellt und mich so sehr darauf gefreut! Aber ich werde warten!! Und wenn es zwei Jahre sind, aber ich werde warten. Ich will dich sehen und die Tour genießen.“