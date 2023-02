Kelly Family: Sorge um Jimmy Kelly – „Tut schon beim Hingucken weh“

Wer dachte, dass Joey Kelly der härteste Hund der „Kelly Family“ ist, der wird nun eines Besseren belehrt. Denn auch sein Bruder Jimmy Kelly kann ganz ordentlich einstecken. Wie viel der 51-Jährige, der gebürtig aus Gamonal in Spanien stammt, ertragen kann, das zeigt nun ein Video bei Instagram.

Dort hat der „Kelly Family“-Star nämlich den Per Mertesacker gemacht und sich zur Abhärtung in die Eistonne begeben. Nein, keine Sorge, die Icebucket-Challenge ist nicht zurück. Jimmy scheint sich mit dem erfrischenden Bad bei Minustemperatur nur für seine kommende Tour fit machen zu wollen.

Fans in Sorge um „Kelly Family“-Star Jimmy Kelly

„Wie ich mich auf meine Tour vorbereite? So“, schreibt der Sänger zu dem Video, das ihn schnaufend und frierend in der Tonne zeigt. Und weiter: „Wie macht Ihr Euch fit für Jimmy Kelly and the Streetorchestra? Im April geht es endlich mit meiner Tour ‚Back On The Street’ los und wir scharren schon mit den Hufen. Das wird wunderbar!“

In die Eistonne gehen die meisten seiner Fans jedenfalls nicht, wie die Kommentare erahnen lassen. Im Gegenteil, die Fans sorgen sich mehr um die Gesundheit ihres Idols. „Mein Krankenschwester-Herz schlägt direkt Alarm“, schreibt beispielsweise eine Followerin des Mannes, der vor wenigen Wochen noch mit seiner Familie auf großer Weihnachts-Tour war. Eine weitere ergänzt: „Oh Gott, warum machst du das? Da wird mir vom zugucken kalt.“ Während eine Dritte besorgt textet: „Tut schon beim Hingucken weh.“

Ja, Jimmy scheint echt kein Kind von Wehleidigkeit zu sein. Dazu ist der Sänger noch jemand, der Verantwortung übernimmt, wie er nach dem schrecklichen Todesfall während der letzten Kelly-Tour bewies.

„Wir dürfen nicht vergessen, aber wir müssen leider weiter leben. Denn wir sind zum Leben berufen“, sagte der Sänger damals. Und weiter: „Darum singen wir. Ich bin mir sicher, die Toten würden das auch wollen. Wenn ich sterben würde, würde ich sagen: ‚Bitte singt weiter.‘ Also tun wir das!“ Was genau bei dem Konzert in Halle geschehen ist, kannst du hier nachlesen.