Tina Turner tot: DIESE Worte erscheinen nun in einem anderen Licht

Diese Meldung schockiert an diesem Mittwoch (24. Mai 2023) wohl Menschen auf der gesamten Welt. Welstar Tina Turner ist gestorben. Medienberichten zufolge starb die Sängerin im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus in der Schweiz. Ihre Fans nehmen nun Abschied von der Frau, die eine gesamte Generation mit ihren Hits geprägt hat.

Der Tod des Mega-Stars Tina Turner kam für viele Menschen plötzlich. Was viele nicht wussten: Anna Mae Bullock, wie der Star mit bürgerlichem Namen hieß, litt seit langer Zeit an einigen Krankheiten. Unter anderem machten der verstorbenen Sängerin ihre Nieren zu schaffen. In einem ihrer letzten emotionalen Posts erzählt sie davon.

Tina Turner ist tot (✝83) – sie litt an Nierenversagen

Nachdem 2016 bekannt wurde, dass bei ihr Darmkrebs diagnostiziert wurde, folgte die nächste Hiobsbotschaft für die „The Best“-Interpretin. Denn auch ihre Nieren scheinen nicht mehr so funktioniert zu haben wie sie sollten. Es folgte eine Nierentransplantation im Jahr 2017. Der Spender war dabei kein Geringerer als ihr eigener Ehemann Erwin Bach.

Seit diesem Vorfall setzte sich Tina Turner öffentlich für das Thema Nierenkrankheit und dessen Aufklärung an. Ungefähr zwei Monate vor ihrem Tod sprach sie im Rahmen einer internationalen Kampagne mit rührenden Worten zu ihren Fans via Instagram.

Tina Turner ist tot (✝83) – ihr wohl letzter Apell an ihre Fans

In dem Beitrag schrieb die verstorbene Sängerin zum internationalen Weltnierentag folgende Zeilen: „Warum ist er wichtig? Weil Nieren ohne Schmerzen versagen. Und deshalb sage ich euch heute: Zeigt euren Nieren Liebe! Sie verdienen es. Meine Nieren sind Opfer davon, dass ich nicht realisiert habe, dass mein Bluthochdruck mit konventioneller Medizin hätte behandelt werden sollen. Ich habe mich in große Gefahr gebracht, indem ich mich weigerte, mich der Realität zu stellen, da ich täglich lebenslange Therapie mit Medikamenten brauche.“

Damit wollte sie wohl für mehr Bewusstsein bei ihren Fans sorgen. „Die ganze Geschichte meiner Krankheit könnt ihr auf der Website www.showyourkidneyslove.com. lesen. Hier erfahrt ihr, wie eure Nieren funktionieren, welche Risikofaktoren sind und wie ihr diese wichtigen Organe gesund halten könnt. Zeigen wir unseren Nieren etwas Liebe!“, schrieb Tina Turner abschließend.

Vor einem Monat schien sich Tina Turner noch sehr über das Musical zu ihren Ehren freuen. Auf Instagram schrieb sie: „Stolz auf unsere wunderbare Show und begeistert, dass wir 5 Jahre im West End feiern – möge es so weitergehen!“ Worte, die nun in einem ganz anderen Licht erscheinen.

Zur Todesursache der Sängerin ist bisher nichts bekannt. „Es wird eine private Beerdigungszeremonie im Kreise enger Freunde und der Familie geben“, erklärte der Sprecher der Sängerin am Montag.