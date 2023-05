Tina Turner ist tot: Der Weltstar stirbt im Alter von 83 Jahren – „Deine Seele wird in uns leben“

Weltstar Tina Turner ist tot. Die Sängerin starb laut übereinstimmenden britischen Medien im Alter von 83 Jahren. Die gebürtige US-Amerikanerin soll nach langer Krankheit in ihrem Haus in der Schweiz gestorben sein, so die „Daily Mail“.

Die Sängerin starb am Mittwoch (24. Mai 2023) und hinterlässt neben ihrem Musik-Erbe auch drei Kinder. Die gesamte Welt trauert um den Mega-Star.

Tina Turner ist tot – ihre Hits kannte wirklich jeder

Auf Instagram heißt es auf dem Kanal der Sängerin: „Mit großer Trauer geben wir den Tod von Tina Turner bekannt. Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Leidenschaft für das Leben hat sie Millionen von Fans auf der ganzen Welt verzaubert und die Stars von morgen inspiriert. Heute nehmen wir Abschied von einer lieben Freundin, die uns allen ihr größtes Werk hinterlässt: ihre Musik. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie. Tina, wir werden dich sehr vermissen.“

Tina Turner ist tot – Fans verabschieden sich von ihrem Idol

Binnen weniger Minuten überschlugen sich die Kommentare unter dem Instagrambild. Die Fans nehmen Abschied und trauern um den verstorbenen Weltstar:

„So ein trauriger Tag für uns alle! Deine Seele wird in uns leben.“

„Wir hatten alle so viel Glück, dich zu haben. Gute Heimreise Königin.“

„Wahrlich „Das Beste“ und eine Inspiration für die ganze Menschheit. Die Lieder, Auftritte, Erinnerungen und Lebensgeschichte sind wirklich in uns verwurzelt. Es wird nie wieder eine Ikone geben wie unsere Tina.“

„Das erste Album, das ich jemals gekauft habe – werde es nie vergessen. Ihre Musik wird überleben. Ruhe in Frieden.“

Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt. „Es wird eine private Beerdigungszeremonie im Kreise enger Freunde und der Familie geben“, so der Sprecher der Sängerin.

Mit Songs, wie „What’s Love Got To Do With It“, „Simply The Best“ und „We Don’t Need Another Hero“ wurde Tina Turner weltweit bekannt und eroberte die Charts im Sturm. Ihre Konzerte waren binnen Sekunden ausverkauft. Mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern gehört Tina Turner zu den weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen, die es je gab.