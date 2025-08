Amira Aly: Nach DIESEM Video verliert sie Tausende Follower

Amira Aly hat sich als Moderatorin, Podcasterin und Influencerin eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Über eine Million Follower auf Instagram zeugen von ihrer Beliebtheit, doch ihre jüngste Kooperation sorgt für Diskussionen. Aktuell sind ihre Followerzahlen auf knapp 994.000 gesunken.

Hintergrund könnte ihre Zusammenarbeit mit „More Nutrition“ sein – ein Unternehmen, das von Christian Wolf gegründet wurde und nicht nur Fans, sondern auch Kritiker hat. Dieser Schritt bringt Spannungen mit sich, da Christian Wolf eine belastete Vorgeschichte mit Amira Alys Ex-Mann Oliver Pocher teilt.

Amira Aly und „More Nutrition“

Kürzlich verkündete Amira Aly ihre neue Zusammenarbeit mit einer humorvollen Werbung: „Sie steht total auf Machos… Oh nein entschuldige. Matcha. Von Machos hat sie genug.“ Dabei mischt sie einen Drink mit dem Pulver von More Nutrition. Diese Instagram-Kooperation sorgt dem Nachrichtenportal „Blick“ zufolge für Aufsehen, da Oliver Pocher Wolf öffentlich wegen seiner Werbeaktionen für Proteinpulver kritisiert hatte.

Bereits in der Vergangenheit hatten Oliver Pocher und Christian Wolf über Wochen hinweg auf Instagram Schlagabtausche geführt. Pocher warf Wolf unter anderem vor, die Geburt seiner Tochter als Werbefläche zu nutzen. Zudem kritisierte er Wolf für einen Clip, in dem er seine Neugeborene ohne gestützten Kopf präsentierte. Auch die Wirkung der Nahrungsergänzungsmittel von More Nutrition wurde von Pocher infrage gestellt. Dieser Konflikt sorgt nun für stärkere Kritik an Amira Alys neuem Deal.

Lob und Kritik zur Zusammenarbeit

Unter Amira Alys Instagram-Post zeigen viele Follower gemischte Reaktionen. Einige werfen ihr vor, Oliver Pocher provozieren zu wollen. „Warum sie das wohl macht? Sie möchte Oli damit provozieren, weil er sich ständig über die More Produkte & Gründer Christian Wolf aufregt.“ Ein User kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Direkt entfolgt“.

Mittlerweile sind der Amira Aly zahlreiche Menschen entfolgt. Der direkte Zusammenhang mit der Werbung ist nicht bewiesen, wirkt jedoch wahrscheinlich. Trotzdem gibt es auch Unterstützung: Andere Fans loben das Video und hinterlassen positive Kommentare.

Christian Wolf selbst meldete sich ebenfalls unter dem Beitrag zu Wort. Mit einem provokanten Kommentar, der sowohl Lob als auch Sticheleien enthielt, schrieb er: „Nicht das erste Mal, dass 6 Zentimeter Amira glücklich machen. (Ich meine natürlich, weil sie zerup schon seit Jahren trinkt).“

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.