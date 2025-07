Amira Aly macht besonderes Geschenk – „Das ist der Liebe geschuldet“

Seit anderthalb Jahren sind Amira Aly und Moderator Christian Düren ein Paar. Doch gemeinsame Auftritte der beiden sind selten, weshalb ihr Besuch der Berliner Fashion Week für Aufsehen sorgte.

Im Sommer 2024 machten sie ihre Beziehung dort erstmals öffentlich. Nun kehrten sie als Paar zurück – mit einer besonderen Überraschung im Gepäck. Neben ihrer Liebe jongliert Amira Aly derzeit zahlreiche Projekte, beruflich wie privat.

Amira Aly und Christian Düren waren Stargäste des „Lascana Summer Club“ während der Fashion Week in Berlin. Dort verriet Amira der „Bild“-Zeitung, dass sie ihrem Christian eine besondere Geburtstagsüberraschung gemacht hat: „Wir fliegen für drei Tage nach Marrakesch. Das ist eine kleine Geburtstagsreise.“ Die Reise beginnt bereits am 4. Juli – bei 40 Grad in Marokko. Trotz ihrer vollen Agenda plant Amira Aly diese Auszeit für ihren Partner, da ihr neues Haus kurz vor der Fertigstellung steht.

Ihr Traumhaus ist ein großes Projekt. Nach ihrem Sieg bei „Schlag den Star“ 2024 investierte Amira Aly das 100.000-Euro-Preisgeld in den Bau eines modernen Zuhauses. 400 Quadratmeter, zwei Etagen, begrüntes Dach, große Glasflächen, präsentierte sie stolz im März 2025. Dieses Haus symbolisiert nicht nur einen Neuanfang, sondern auch Stabilität für die Moderatorin und ihre Kinder.

Liebe trotz voller Agenda

Amira Aly erklärte in Berlin, warum sie die Reise trotz aller Verpflichtungen plant: „Das ist der Liebe geschuldet. Christian ist beim Hausbau nicht so involviert, ist auch sehr reisefreudig. Für mich ist er in der letzten Zeit nicht oft unterwegs gewesen. Jetzt fliegen wir drei Tage und dann ist jeder wieder happy.“ Mit kleinen Gesten pflegt sie ihre Partnerschaft, während sie gleichzeitig Meilensteine für ihre Familie setzt.

Neben all ihren Projekten widmet sich Amira Aly auch ihren Kindern. Ihr älterer Sohn kommt im August in die Schule. „Es ist unglaublich, wie die Zeit rast. Es gibt gerade so viele erste Male wie den ersten Wackelzahn und so.“ Trotz zahlreicher Herausforderungen bleibt die Liebe zu Christian und ihrer Familie die schönste „Baustelle“ in ihrem Leben.

Ihre Fähigkeit, Familie, Karriere und Liebe zu balancieren, macht Amira Aly so bemerkenswert. Während sie Projekte wie den Hausbau vorantreibt, schafft sie durch geplante Auszeiten Raum für Gefühle. Mit Christian Düren an ihrer Seite genießt sie jede Phase ihres Lebens – und zeigt: Liebe ist eine wichtige Ressource für Stärke und Ausdauer.

