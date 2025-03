Schlager-Star Vincent Gross: Peinliche Panne auf der Bühne – „Es ist wieder passiert“

Man möchte im Erdboden versinken – jeder von uns kennt so Momente, in denen man vor lauter Schamgefühl am liebsten unsichtbar sein möchte. Das bekam nun auch Schlagersänger Vincent Gross am eigenen Leib zu spüren.

Bei seinem Auftritt bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Hannover am vergangenen Samstag (8. März) rutschte Vincent Gross sein Herz vor lauter Schreck sprichwörtlich in die Hose, wie das Magazin „Bunte“ verrät. Eigentlich sollte er neben Stars wie Vicky Leandros, Michelle und Eric Philippi einen gewöhnlichen Auftritt hinlegen – doch dann passierte etwas völlig Unerwartetes!

Vincent Gross beweist Stärke

Seine Bühnenshow wollte Vincent Gross zum Schluss mit einem lässigen Sprung abrunden. Doch das ging eindeutig nach hinten los. Als er gerade in der Luft war, riss seine Hose im Schritt auf! Doch statt fluchtartig von der Bühne zu stürmen, nahm der Sänger die Situation gelassen und fuhr mit seiner Performance fort, als sei nichts gewesen.

Déjà-vu: Für Vincent Gross war die Situation kein Neuland. Am 6. März 2023 passierte ihm bei seinem Auftritt in Hannover bei der „Schlagernacht des Jahres“ schon einmal genau dasselbe. Um einen solchen Vorfall künftig zu vermeiden, hat der Sänger sich vorsichtshalber extra Gummizüge in seine Hose einbauen lassen – scheinbar ohne Erfolg! Doch genau für solche unvorhersehbaren Momente lieben seine Fans Vincent Gross.

Vincent Gross begeistert seine Fans

Auch auf seinem Instagram-Account veröffentlicht Vincent Gross ein Video des Zwischenfalls. Dazu schreibt er: „Hannover – ihr habt mich zum Springen gebracht. Und es ist wieder passiert.“ Seine Fans lieben den Schlagersänger genau für solche lustigen Momente und seine humorvolle Art, damit zu spielen:

„Das war super und lustig!“

„Nun muss sie wieder genäht werden fürs nächste Jahr!“

„Das wird wohl nicht die letzte Hose gewesen sein, die das Zeitliche segnet.“

„Alle Jahre wieder reißt die Hose in Hannover!“

„Gibt Schlimmeres! Du hattest ja zum Glück noch was etwas drunter.“

„Oh je… wieder gerissen. Du und deine Hose seid irgendwie nicht eins!“

„Da hat einer beim „Großen Backen“ wohl zu viel genascht!“

In den letzten Jahren konnte Vincent Gross sich in der Schlagerszene etablieren. Seine letzten beiden Alben eroberten die Charts, sodass er sich in Deutschland in die Top 10 kämpfen konnte. In seiner Heimat – der Schweiz – landet er sogar Nummer-Eins-Hits. Doch auch abseits der Bühne läuft es für ihn rund: Derzeit stellt er seine Backkünste in der Sat.1-Show „Das große Promibacken“ unter Beweis und auch privat soll er sein Liebesglück gefunden haben.