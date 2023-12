Maite Kelly: Tolle News für ihre Fans – es wird intim

Was hat diese Frau für eine Lauf bitte? Maite Kelly lässt sich auf ihrer fast ausverkauften Fünf-Städte-Tour feiern und ihr aktueller Song „Das tut sich doch keiner freiwillig an“ läuft im Radio rauf und runter.

Den Titel hatte sie erst im Oktober in der ARD beim Schlagerbooom mit Florian Silbereisen in der Dortmunder Westfalenhalle vorgestellt.

Maite Kelly – Sängerin, Buchautorin, Mutter

Die 43-Jährige ist ein absolutes Multitalent. Nicht nur, dass sie viele ihre Songs selbst schreibt, sie ist außerdem für andere Künstler als Texterin tätig und auch als Kinderbuchautorin erfolgreich. Sie selbst ist Mutter von drei Töchtern, hält diese aber aus der Öffentlichkeit fern. Die Powerfrau weiß aus eigener Erfahrung, wie anstrengend es ist, als junger Mensch im Rampenlicht zu stehen. Davor möchte sie ihre Kinder unbedingt beschützen.

Maites Leidenschaft ist und bleibt die Musik. Sie fühlt sich auf der Bühne pudelwohl und liebt es, die Energie zu spüren, die das Publikum ihr sendet. Am 25. November ging ihre Konzertreihe „Love, Maite – Die Happy Show“ in Berlin zu Ende. Zu vor war sie in Köln, Dortmund, Leipzig und Hamburg zu sehen. Jetzt hat das Multitalent großartige Neuigkeiten für ihre Fans.

Maite kündigt neue Konzerte an – alles wird anders

Für 2024 kündigt der Schlagerstar bereits neue Auftritte an, aber diesmal wird alles anders. Bei ihrer letzten Arena-Tour setze Maite Kelly auf eine spektakuläre Show und große Bühnen, jetzt hat sie sich kleine Theater ausgesucht, um ihren Fans ganz nah zu sein. Vier Pianokonzerte hat sie auf Instagram angekündigt, es wird geradezu intim.

Maites Piano-Konzerte „Nur Liebe“ sollen ganz besondere Abende werden, und geben Zuschauern die Gelegenheit, die Künstlerin so nah zu erleben wie selten. Das kommt bei ihren Fans richtig gut an: „Schön, dass du uns so nahe sein willst. That’s Fanlove“, ist da zu lesen und „Nach der Arenatour sehen wir uns in fast 4 Monaten wieder, wie schön, wir freuen uns auf Dich! Stimmgewalt trifft auf Piano und nur Liebe.“

Allein einige Schlagerfans in Süddeutschland sind etwas traurig. Bisher sind nur Termine für Bremen, Düsseldorf, Berlin und Münster bekannt.