„Kelly Family“-Star Patricia Kelly gibt traurige Trennung bekannt – „Es gab viele Nachteile“

Die idyllische Landschaft Mallorcas, die Ruhe der Berge und das sanfte Rauschen des Meeres – „Kelly Family“-Star Patricia Kelly und ihr Ehemann Denis Sawinkin haben sich vor sechs Jahren in diese malerische Kulisse verliebt und sich mit einem Haus im Westen der Insel einen lang gehegten Traum erfüllt. Doch nun schlägt die Sängerin ein neues Kapitel auf und bietet ihr liebevoll saniertes Domizil zum Verkauf an.

„Kelly Family“-Patricia fällt der Abschied schwer

Das 1920 erbaute und 131 Quadratmeter große Anwesen, das Patricia an ihre Kindheit erinnerte, war bei Kauf kaum mehr als eine Ruine. „Wir haben viel Herzblut in das Haus gesteckt“, erzählte die Künstlerin in einem Interview mit RTL. Trotz anfänglicher Bedenken, hervorgerufen durch die direkte Lage an der Straße und die damit verbundene fehlende Sicherheit, verwandelte das Paar das Häuschen mit viel Liebe und Engagement in eine wahre Oase der Ruhe.

Die Entscheidung, das Haus zu verkaufen, fiel Patricia Kelly nicht leicht, doch der Wunsch nach mehr Privatsphäre wurde zunehmend stärker. „Ich wusste die Anonymität im Dorf zu schätzen. Niemand kannte mich, ich blieb komplett unter dem Radar“, so Kelly. Diese Anonymität ging jedoch verloren, als immer mehr Menschen sie zu erkennen begannen.

„Kelly Family“-Patricia: Kehrt sie Mallorca endgültig den Rücken zu?

Trotz des Abschieds von ihrem geliebten Heim ist das Paar nicht bereit, der Insel den Rücken zu kehren. Sie suchen bereits nach einem neuen Rückzugsort auf Mallorca, der ihnen die gewünschte Privatsphäre bieten kann.

Patricia Kelly zeigt sich optimistisch, einen Käufer für ihr Haus zu finden, der es genauso wertschätzt wie sie und ihren Mann: „Es gab schon einige Interessenten. Ich hoffe, wir finden einen neuen Besitzer, der das Haus so zu schätzen weiß, wie wir es getan haben.“

Das Haus, das einst eine Ruine war und zu einem Juwel wurde, öffnet seine Türen nun für neue Bewohner, die in den Genuss der traumhaften Ausblicke kommen werden.