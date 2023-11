Maite Kelly in Köln: Fans kochen vor Wut – „Wie ein Schwerverbrecher“

Sie steht auf der Bühne, seit sie denken kann, hat mit der Kelly Family schon Tausende Konzerte hinter sich und weiß genau, worauf es im Musikbusiness ankommt: Maite Kelly ist wahrlich ein alter Hase im Showgeschäft. Seit nunmehr zehn Jahren ist Maite Kelly solo als Schlagersängerin unterwegs. Am Donnerstag (9. November) startete sie ihre „Happy Show“-Tour in der Kölner Lanxess Arena.

Doch nicht alle Fans scheinen vom Tour-Auftakt begeistert gewesen zu sein und meckerten anschließend, was das Zeug hielt. Der Grund: die strengen Sicherheitsauflagen der Security.

Maite Kelly: Tour-Start hat bitteren Beigeschmack

Bei ihrem Konzert zog sie mit opulenten Outfits die Blicke auf sich, überraschte mit Oberkörper-freien Tänzern und eben auch mit strikten Regeln, die einigen Fans so gar nicht schmeckten.

Denn den Gästen der Lanxess Arena war es offenbar untersagt, zu fotografieren und zu filmen. Und nicht nur das: Auch das Tanzen auf den Rängen war nicht erlaubt. Doch genau das lieben Maites Fans bei ihrer Musik. Zahlreiche Kommentare tummeln sich nun im Netz.

„Auch ich fand es schade, dass man nicht fotografieren durfte. Ich saß im Rang und da liefen genauso wie unten Ordner rum mit Licht und beschimpften die Zuschauer, wenn Fotos gemacht wurden. Was ich erwartet hätte, dass man Maite übern Video-Würfel sehen könnte. Von meinem Platz konnte ich sie nur in Mininatur sehen. Mimik konnte ich nur sehen, wenn sie in groß gezeigt wurde“, beschwert sich ein Fan.

Laut dem Kölner „Express“ ließen einige Fans sogar verlauten:

„Der Sicherheitsdienst hat das Konzert versaut. Ständig wurde die Sicht versperrt, weil sie zu den Leuten gestürmt sind. Ich konnte das Konzert nicht genießen.“

„Der Einsatz des Sicherheitspersonals hat mir sämtlichen Genuss, für den ich 90 Euro bezahlt habe, genommen. Das hat zerquetschte Zehen und ein umgeworfenes Getränk gekostet.“

„Man wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt, nur weil man mal ein Foto machen wollte.“

Maite Kelly selbst schwelgt dagegen noch immer in Erinnerungen an den aus ihrer Sicht gelungenen Donnerstagabend. Auf Instagram schreibt sie: „Danke, Köln, dass Ihr es mit mir ge-rockt habt. Nach viereinhalb Jahren wieder vereint. Es hat sich alles gelohnt.“

Immerhin stimmen ihr auch einige Fans zu. Im Netz heißt es nämlich auch unter anderem: „Was für ein Tour-Auftakt liebe Maite, wow. Ich bin immer noch geflasht und beseelt zugleich.“