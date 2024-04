Maite Kelly wird deutlich – „Das tue ich mir nicht an“

Sie gehört zu den ganz großen Stars am Schlagerhimmel: Maite Kelly hat sich hierzulande als erfolgreiche Sängerin einen Namen gemacht. Ausverkaufte Konzerte, zahlreiche TV-Auftritte und Einladungen auf den roten Teppich gehören mittlerweile zum turbulenten Alltag der 44-Jährigen.

Aktuell feiert sie mit ihrem neuen Album „Nur Liebe“ große Erfolge und begeistert ihre Fans mit den neuen Songs. Nun spricht Maite Kelly über die Hintergründe ihrer brandneuen Lieder und wird dabei ganz schön privat.

Maite Kelly singt über ihre Kindheit

Oft wird bei den Fans spekuliert, wie es in Sachen Liebesleben bei Maite Kelly aussieht. Wie viele andere Sänger verarbeitet die Schlagersängerin auch ihre eigenen Gedanken und Gefühle in ihren Liedern. Allein der Name des Albums verrät schon, worum es dabei geht: „Nur Liebe“.

Ein Thema ist ihre Kindheit. In einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ spricht sie nun über die Hintergründe ihres Songs „Ich sing meine Lieder“: „In der Familie galt ich als Enfant terrible. Und so ein bisschen sagt man es mir immer noch nach, ich sei eine Tabubrecherin, speziell im Genre der Schlagermusik. Das stimmt auch. Ich jongliere mit den Musikstilen, bin schon auch experimenteller, die Muse treibt mich an. Aber ich bin nicht vom Wunsch nach Rebellion getrieben.“ Und noch ein Thema findet Platz in ihrem neuen Werk.

Maite Kelly findet deutliche Worte zum Thema Dating

In Sachen Dating hat Maite Kelly eine eindeutige Meinung. Sie sei aktuell zufrieden mit ihrem ruhigen Leben und habe für Spielchen keine Zeit, erzählt sie: „Meinen ganzen Fokus widme ich meinen drei Kindern und meiner Arbeit. Aber natürlich gibt es manchmal Anwärter, die mich erobern wollen, doch wo ich schnell weiß ‚Finger weg – das tue ich mir nicht an‘.“

Weiter fügt sie noch hinzu: „Ich bin und war ich immer ein Partnerschaftsmensch. Ich war auch nie so oft und so lange Single, wie alle immer denken.“