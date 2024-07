„Bares für Rares“: Horst Lichter wird deutlich – „Das darf ich nicht sagen“

Sie sind eine große Familie – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Bares für Rares“ haben ein exzellentes Verhältnis untereinander, das zeigt sich immer wieder in der ZDF-Sendung selbst, aber auch in Gesprächen, die man mit den Protagonistinnen und Protagonisten der Sendung führt. Manchmal kann es aber auch zu kleinen Sticheleien oder Reibereien kommen. Wie in einer großen Familie auch. Eine davon bekamen die Zuschauer am Montag (15. Juli 2024) hautnah mit.

Da hatten sich Horst Lichter und „Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel am Expertisen-Tisch getroffen, um den edlen Ring von Kandidatin Brigitte Schrader aus Höven genauer unter die Lupe zu nehmen. Statt des Ringes nahm Horst Lichter aber zunächst die Bluse von Heide genauer unter die Lupe.

Mode-Diskussion bei „Bares für Rares“

„Sag mal, wie nennt man die Farbe von deiner Bluse?“, wollte er von seiner Kollegin wissen. „Wie würdest du sie denn bezeichnen?“, fragte Heide zurück. „Das darf ich nicht sagen, sonst fühlst du dich beleidigt“, erwiderte dieser. Oh, das war aber nicht nett.

Horst Lichter und Heide Rezepa-Zabel. Foto: Screenshot ZDF

Das sah wohl auch Heide so und gab direkt eine Spitze zurück: „Dann sag ich dir mal gleich, wie ich deinen Pullover finde.“ Na, da sind wir ja mal gespannt. Doch vor weiteren Mode-Diskussionen gab es dann doch noch die Expertise. Und die fiel deutlich wohlwollender aus.

Edler Ring sorgt für starke Gebote

So hatte der Diamant-Ring, der wohl einst als Verlobungsring gedient hatte, ordentlich Feuer, und dazu noch circa 2,3 Karat. Demnach waren die 2.000 Euro, die sich die 76-Jährige für ihren Ring wünschte, auch deutlich zu niedrig angesetzt. So liege der Goldpreis der Fassung zwar nur bei 140 Euro, „aber der Diamant, und vor allem hier so gefasst, der ist schon weit höher zu bewerten. Nach meiner Schätzung auf 4.600 bis 4.800 Euro.“

++ Und am anderen Arm die Rolex: „Bares für Rares“-Händler gibt Vermögen aus ++

Wow, doch würden das auch die Händler so sehen? Durchaus, sogar Waldi war angetan. Und so stiegen die Gebote auch rasch in die Höhe, auch wenn es nicht die 4.600 bis 4.800 Euro wurden. Dennoch: Am Ende zahlte Lisa Nüdling 3.800 Euro. Ein stolzer Preis, den auch Brigitte Schrader gerne annahm.

Und wie war das jetzt noch mal mit der Farbe von Heides Bluse? „Leberwurst, feine Kalbsleberwurst“, so Horst Lichter. Na lecker.